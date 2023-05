/VIDEO/ Házenkáři Karviné udolali ve středečním 2. finále play-off extraligy Plzeň 28:25 po sedmimetrových hodech, v sérii zvýšili vedení na 2:0 a dokonat obhajobu mistrovského titulu budou moci v neděli, kdy je na palubovce Západočechů na programu zápas číslo 3. Co řekl bezprostředně po nervydrásající druhé bitvě ve Slezsku gólman Petr Mokroš, jeden z domácích hrdinů?

Atmosféra druhého handbalového finále Karviná - Plzeň. | Video: Deník/Tomáš Januszek

Baník měl výborný vstup do utkání. Pomohlo k tomu i skvěle zvládnuté oslabení, během kterého domácí nejenže neinkasovali, ale sami jednou skórovali. Velkou zásluhu na tom měl v laufu chytající gólman Petr Mokroš, jenž zneškodnil několik tutovek.

„První poločas nám vůbec nevyšel. Nebylo to tak, že bychom dělali chyby a domácí ne, to bylo tak na stejné. Hlavní rozdíl byl v produktivitě, nedávali jsme ani ty největší šance,“ řekl plzeňský Jan Stehlík k první půli, kterou ovládla Karviná poměrem 15:9.

Ve druhém poločase se karta obrátila. Plzeň nejenže smazala až sedmigólové manko, ale v 54. minutě ji poslal do vedení Kosteski. Baník stačil srovnat a o vítězi tak musely rozhodnout až sedmimetrové hody. V nich zazářili karvinští gólmani. Galia s Mokrošem všechny tři střelce hostí vychytali, naopak trio domácích borců uspělo a bylo hotovo.

„Takhle zvládnout sedmičky, to je rarita. Jsem rád, že jsme vyhráli a prolomili to. Plzeň totiž byla snad ve všech předešlých rozstřelech s námi úspěšnější,“ vykládal brankář Karviné Petr Mokroš. „Hodně mi pomáhá a znovu pomohl Martin Galia. Vždy mě uklidňuje a opakuje, ať se soustředím jen na sebe,“ dodal Petr Mokroš.

1/5 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek V Karviné povzbuzovala ve středu domácí házenkářský tým ve 2. zápase finále s Plzní zcela zaplněná hala. 2/5 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek V Karviné povzbuzovala ve středu domácí házenkářský tým ve 2. zápase finále s Plzní zcela zaplněná hala. 3/5 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek V Karviné povzbuzovala ve středu domácí házenkářský tým ve 2. zápase finále s Plzní zcela zaplněná hala. 4/5 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek V Karviné povzbuzovala ve středu domácí házenkářský tým ve 2. zápase finále s Plzní zcela zaplněná hala. 5/5 Zdroj: Deník/Tomáš Januszek V Karviné povzbuzovala ve středu domácí házenkářský tým ve 2. zápase finále s Plzní zcela zaplněná hala.

„První poločas nebyl dobré, ale ve druhém jsme podali vynikající výkon. Bohužel k vyhrávání takových těžkých zápasů musíte hrát skvěle šedesát a ne jen třicet minut,“ prohlásil kouč Plzně Petr Štochl. „Škoda, že jsme to neotočili. Na sedmičky je to těžké, je to vždy loterie. Musíme teď zabojovat o tři vítězství v řadě,“ uzavřel Petr Štochl.

Extraliga házenkářů – 2. finále play-off (středa 10. 5. 2023):

Baník Karviná – Plzeň 25:25 (15:9), 3:0 na sedmičky

Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Vyloučení: 4:2. Sedmimetrové hody: 2/2:1/1. Rozstřel: Fulnek, Plaček a Skalický dali - Douda, Tonar a Šafránek nedali. Diváci: 1321. Stav série: 2:0.

Karviná: Mokroš, Galia, Brychlec – Růža, J. Patzel, Plaček 1/1, Fulnek 2/1, Užek 2, Pelák, Harabiš 3/2, Solák 11, Skalický 4/1, Široký 1, Nantl 4, Ptáčník, Franc. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Plzně: Nejdl 5, Šafránek 4, Douda 3/1, Kosteski a Stehlík po 3.