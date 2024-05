/FOTOGALERIE/ Fantazie! Házenkáři Karviné ve třetím finále extraligy porazili ve středu v Plzni Talent 27:26, v sérii play-off vedou 2:1 na zápasy a od zisku mistrovského titulu je dělí jediné vítězství. Slavit by mohli v sobotu 25. kvěrna doma. I třetí letošní souboj dvou finalistů posledních šesti ročníků nejvyšší soutěže byl hodně emotivní, padly v něm dvě červené a jedna modrá karta a o výhře rozhodl gól Soláka dvě vteřiny před koncem.

házená extraliga, třetí finále Plzeň - Karviná 26:27. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Slezané do třetího finále vletěli jako uragán, po trefách Patzela a dvakrát Nantla Plzeň prohrávala 0:3. Pak se sice domácí střelci probrali, ale jejich překážkou byl Mokroš, který v brance Karviné fantastickými zákroky doslova čaroval.

Baník své vedení zvýšil až na čtyřgólový rozdíl, Talent se pětkrát dostal na dostřel jedné branky. Naposledy v závěru první půle, kterou Karviná vyhrála 14:13. „Chtěli jsme do toho vstoupit agresivně a tahat dopředu, což se nám povedlo,“ prozradil před kamerami České televize karvinský Dominik Solák, hrdina druhého a třetího finále, který v obou zápasech hrál se zlomeným nosem z reprezentace.

Pár vteřin po přestávce srovnal Makedonec Kosteski, do vedení se však Talent v celém duelu ani jednou nedostal. Dramatická bitva gradovala v závěru, kdy Baník přišel po přistrčení útočícího Čurčiće o Ptáčníka, který dostal červenou a pak i modrou kartu, o minutu později viděl červenou kartu také domácí Stehlík za faul na Patzela.

Za vyrovnaného stavu 26:26 trefil dvě vteřiny před koncem výhru Karviné Solák. „Je to náš tahoun, má obrovské sekce, pro Karvinou by položil život. Zachoval se jako správný lídr, zase to vzal na sebe a zase to zvládl,“ chválil svého spoluhráče Matěj Nantl.

Po oddechovém čase Plzně se pokusil změnit výsledek ještě domácí Škvařil. Mířil přesně, ale jeho střela dopadla do branky Baníku až po závěrečném hvizdu rozhodčího. „Celý druhý poločas jsme dotahovali, v závěru jsme se naposledy nadechli, bohužel to nevyšlo,“ neskrýval zklamání Milan Škvařil. „Doufám, že v Karviné to zvládneme a vrátíme se domů,“ připoměnul domácí hráč, že v případě výhry Talentu by rozhodující páté finále hostila příští středu Plzeň.

„Užili jsme si to všichni hodně, bylo to vypjaté, tak to ale ve finále bývá, a se šťastným koncem pro nás. Domů se vracíme s mečbolem a doufám, že to v sobotu urveme,“ radoval se Matěj Nantl, střelec šesti gólů Karviné, z vedení v sérii 2:1.

Extraliga házenkářů – třetí zápas finále play-off:

Talent tým Plzeňského kraje – HC Baník Karviná 26:27 (13:14)

Nejvíc branek Plzně: Kosteski 6, Škvařil 4, Douda, Melich a Bláha po 3.

Branky Karviné: Nantl 6, Patzel 5, Solák 5/2, Užek a Skalický po 3, Fulnek 2, Harabiš 2/1, Plaček 1.

Rozhodčí: Beňuš a Uhlíř. ČK: 49. Stehlík - 48. Ptáčník. Diváci: 1325. Stav série: 1:2.