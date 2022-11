„Po dvou dobrých zápasech proti Rahovci a Lovosicím jsme si mysleli, že naše hra bude mít vzestupnou tendenci. To se bohužel dnes nepotvrdilo,“ neskrýval zklamání Václav Franc, pivot a opora karvinského Baníku, po třetí porážce v této sezoně. „Tohle se nám před vlastními fanoušky nesmí stávat. Chceme hrát o titul a nemůžeme si dovolit doma prohrávat,“ konstatoval Václav Franc.

Obhájci titulu manko v 53. minutě smazali, o vyrovnávací gól se postaral Jonáš Patzel. Jenže po sedmičce, kterou proměnil Kosteski, byl závěr znovu v režii hostů. „Byl to klasický zápas Karviná - Plzeň posledních let, vyrovnaný, plný emocí, a pevně věřím, že tak jako v posledních letech, i kvalitní házené,“ konstatoval Petr Štochl, kouč Plzně. „Tentokrát jsme byli úspěšnější my, vyhráli jsme v Karviné, a to se často nestává. Jsem pyšný na kluky, že utkání vybojovali a vydřeli,“ dodal Petr Štochl.

V tabulce je karvinský Baník třetí se ztrátou pěti bodů na vedoucí Lovosice a tří na druhou Plzeň. V dalším kole hraje ve čtvrtek 17. listopadu na horké půdě čtvrtého Prešově, před kterým má náskok dvou bodů.

Extraliga házenkářů - 12. kolo:

HCB Karviná – Talent Tým Plzeňského kraje 24:26 (14:16)

Branky Karviné: Solák 6, Patzel a Ptáčník po 4, Nantl 3, Harabiš 3/1, Skalický 2, Růža a Široký po 1.

Nejvíce branek hostů: Nejdl 9, Douda 5/2, Kosteski 4/2, Beneš 3.

Rozhodčí: Friedel a Kučerka. Sled branek: 2:2, 3:6, 8:9, 11:13, 14:14, 16:19, 21:21, 24:24, 24:26. Sedmimetrové hody: 1/1 – 6/4. Vyloučení: 5:6. Diváci: 1050.