„I přes vyrovnanou první půli jsme věřili, že Strakonice udoláme. Za prvních pětadvacet minut jim do branky spadlo skoro všechno, akce jim vycházely. My jsme zkoušeli obranu 1-5 s Patzelem, který tam byl podruhé, a v momentě, kdy jsme to zatáhli, to domácím moc nešlo,“ vysvětlil Michal Brůna, kouč Baníku.

„Ve druhém poločase jsme si chtěli zkoušet hru sedm na šest a na konci jsem pak dal možnost i hráčům, kteří se jinak do hry tolik nedostanou,“ dodal Michal Brůna.

„Hra soupeře v sedmi nám dělala obrovský problém, nedokázali jsme to ubránit. Proto byl konečný výsledek tak vysoký. Jak zápas ubíhal, dostávali jsme se do křeče, nehráli jsme trpělivě,“ přiznal Michal Zbíral, kouč strakonických Strak.

Extraliga házenkářů - 14. kolo:

HBC JVP Strakonice 1921 – HC Baník Karviná 27:40 (15:19)

Nejvíce branek: Nový 7/1, M. Nejdl 5, Pek a Bičiště po 3, Wildt 3/3 – Patzel 8, Skalický 5/1, Fulnek, Nantl a Ptáčník po 4, Siročák, Růža a Plaček po 3, Pelák a Franc po 2, Harabiš 2/2.

Rozhodčí: Kremláček a Procházka. Sedmimetrové hody: 7/4 – 5/3. Vyloučení: 2:3. Sled branek: 2:4, 5:8, 9:8, 13:16, 15:22, 19:29, 24:37, 27:40. Diváci: 320.