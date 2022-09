„Už mi nic jiného nezbývalo, tak jsem to tam hodil a padlo to,“ jásal hrdina duelu Adam Ptáčník, který do Karviné přišel v létě z Nového Veselí. „Tohle se mi nikdy nepovedlo, jsem rád, že to tam padlo a mohl jsem se takhle uvést v těžkém zápase,“ usmíval se pětadvacetiletý házenkář po rozhodující brance, která znamenala třetí výhru Karviné v této sezoně.

Baník zahájil souboj výborně, v jeho úvodu vedl až o šest branek, ale nebezpečný soupeř v čele s Lukášem Mořkovským, autorem pěti branek, se neustále dotahoval a stav několikrát srovnal.

„Od začátku jsme to měli dobře takticky zvládnuto a dostali se do vedení. Potom jsme udělali zbytečné chyby, Zubří se chytilo a pak už to byl boj na obě strany. Jsem rád, že jsme to zlomili na tu naší,“ vrátil se střelec vítězné branky k dramatickému průběhu vyrovnaného utkání.

V něm zářili oba gólmani – domácí Petr Mokroš i zuberský Jakub Krupa se blýskli řadou nádherných zákroků.

„Vzhledem k vývoji zápasu je pro nás výsledek krutý,“ smutně konstatoval Ondřej Mika, spojka Zubří. „Nezachytili jsme začátek a vždycky, když jsme se bojovností a nasazením dotáhli, což nás stálo hodně sil, Karviná dokázala skóre zase obrátit na svou stranu. To rozhodlo,“ dodal Ondřej Mika.

„Jsme šťastní za vítězství. Byl to pro nás zatím nejtěžší zápas a ten ukázal, že potřebujeme, aby se vrátili do sestavy Solák s Růžou,“ rád by měl karvinský trenér Michal Brůna do dalších kol tým kompletní.

Devět vteřin před koncem duelu dostal v brance Karviné poprvé po svém návratu šanci bývalý reprezentant Martin Galia. „Nastoupil jsem na posledních pár sekund, byli jsme tak domluveni, protože Petr dvě sedmy předtím nechytil, takže když bude ještě jedna, půjdu já,“ vysvětlil zkušený gólman Baníku.

Ani jemu se ale sedmimetrový hod Mořkovského, kterým srovnal stav na 28:28, chytit nepodařilo.

„Základem pak bylo rychle rozehrát a to nám vyšlo. Měli jsme už malou šanci branku dát, ale Adam to trefil fantasticky. Myslím, že takovou branku ještě nedal,“ ocenil Martin Galia desetimetrovou střelu Ptáčníka, znamenající vítězství.

„Bylo to hodně vyrovnané, a tak jsem do vyhrocené koncovky nemohl nasadit kluky, kteří ještě nemají tolik zkušeností. Adam Ptáčník odehrál celkem průměrný zápas, ale všechno smazal tou poslední střelou,“ usmíval se trenér Michal Brůna po třetí výhře ve třetím zápase nové sezony.

Na očekávaný souboj otce se synem v sobotu nedošlo, pivot Kristián Galia v dresu Zubří do zápasu nezasáhl. „Nevadí, není všem dnům konec a snad to vyjde příště v Zubří, “ bude se Martin Galia těšit na odvetu.

Extraliga házenkářů - 3. kolo:

HC Baník Karviná - HC Zubří 29:28 (13:12)

Nejvíce branek: Patzel 6, Fulnek 5, Harabiš 5/2 – Mořkovský 5/1, Hybner 4, Mičkal 4/2. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 2/2 – 3/3. Vyloučení: 6:4. Diváci: 816.