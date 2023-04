/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ Vůbec se s tím nepárali a do semifinále extraligy to házenkáři Karviné vzali nejrychlejší možnou cestou. V Jičíně v sobotu porazili domácí tým 29:22 a čtvrtfinálovou sérii play-off vyhráli 3:0 na zápasy. Dalším soupeřem obhájců mistrovského titulu teď budou Lovci z Lovosic, kteří vyřadili Frýdek-Místek rovněž 3:0.

Extraliga - čtvrtfinále, 3. zápas: Jičín - Karviná 22:29. | Foto: Karolína Machalická

Baník o svém vítězství ve třetím čtvrtfinále rozhodl už v prvním poločase, ovládl ho s osmibrankovým náskokem. Za výhrou ho táhl Denis Harabiš se sedmi góly nejlepší střelec celého utkání, který proměnil čtyři sedmimetrové hody. V dresu Karviné v této extraligové sezoně nastřílel soupeřům už 111 branek ve 32 duelech.

„Postoupili jsme do semifinále, takže hodnocení je určitě pozitivní “ radoval se z postupu karvinský trenér Michal Brůna. „Dva poločasy z těch tří zápasů jsme ale hráli velmi slabě,“ dodal kriticky. „V sobotu jsme zahráli slušný první poločas, ve druhém jsme po prostřídání sestavy par zbytečných chyb znovu udělali. Naštěstí jsme měli dost nahráno,“ vrátil se k dění na jičínské palubovce.

Tradici obhájci titulu neporušili, Jičínu naposledy podlehli v roce 2018. „Karviná potvrdila svoje kvality, my jsme po většinu zápasu prohrávali, ale jsem rád, že kluci to nevzdali a hráli až do konce. Máme na čem pracovat, abychom byli schopni takové soupeře potrápit více,“ konstatoval Petr Mašát, kouč Jičína, který se nyní ve skupině o 5. až 8. místo utká s Frýdkem-Místkem.

„První a poslední zápas byl rozhodně podle našich představ, jak bychom chtěli hrát. Kromě toho druhého, kdy jsme Jičínu dali možnost ho zdramatizovat,“ připomenul zkušený brankář Martin Galia těsné domácí vítězství 30:27 ve druhém domácím souboji.

„Jsme rádi, že jsme sérii vyhráli 3:0 a teď se můžeme připravovat na dalšího soupeře,“ dodal Martin Galia před semifinále s Lovci z Lovosic. „Letos podávají dobré vyrovnané výkony, tým kvalitně posílili a rozhodující zápas mají doma. Budou pro nás velkou výzvou,“ připomenul Michal Brůna, že Lovosice skončily v základní části druhé a Karviná třetí.

Extraliga házenkářů - třetí zápas čtvrtfinále play-off:

Jičín - HCB Karviná 22:29 (9:17)

Branky Jičína: Kovařík 6/1, Drbohlav 4, Matouš 3, Hlava, Miľko a Dolejší po 2, Rychna, Ženatý a Thorovský po 1.

Branky Karviné: Harabiš 7/4, Patzel, Solák a Skalický po 5, Fulnek a Nanrl po 3, Užek 1. Trenér: Brůna Michal

Rozhodčí: Šlezingr a Špunar. Sedmimetrové hody: 1/1 - 5/4. Vyloučení: 1:1. Diváci: 435. Sled branek: 4:4, 4:10, 8:12, 9:19, 13:25, 16:28, 22:29. Konečný stav série: 0:3.