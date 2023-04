Házenkáři Baníku Karviná vyhráli hlavně díky výbornému nástupu středeční večerní 2. semifinále play-off extraligy nad Lovosicemi 32:28 a srovnali sérii na 1:1. V hale to vidělo více než tisíc diváků. Bitva pokračuje v sobotu na palubovce Lovců.

Házenkáři Baníku Karviná | Foto: HCB Karviná

Obhájci titulu po úvodní venkovní smolné porážce po sedmičkách na soupeře v domácí hale vletěli, brzy vedli 6:1 a v nástupu do druhého poločasu to bylo dokonce 22:14. Lovosice bojovaly, ale maximálně se dostaly na rozdíl čtyř branek.

„Kromě posledních pěti minut jsme chtěli zopakovat náš výkon z Lovosic a jsem velmi rád, že se nám to povedlo. A to jak v obraně, tak v útoku,“ pochvaloval si trenér Karviné Michal Brůna. „Možná teď máme malou psychologickou výhodu, že se nám tak povedly dva zápasy a jestli to v sobotu ještě jednou zopakujeme, tak máme šanci tam vyhrát,“ dodal Michal Brůna.

Baník sahal na bod, pak padl s Lovci v rozstřelu. Co řekl trenér? Podívejte se

Baník táhl střelecky Jonáš Patzel, autor osmi branek. „ „Dneska jsem se cítil na palubovce super, sedlo mi to. Já mám tyto zápasy o všechno rád, tu atmosféru. Doma se mi hraje vždycky dobře, ještě když vás žene dopředu plná hala,“ vykládal po vítězství Jonáš Patzel.

„Věřil jsem od první vteřiny, že vyhrajeme a že to zvládneme. Jinak v Karviné se cítím super, utíká mi to tady jako voda, řadu věcí jsem si tu oblíbil a můžu opravdu říct, že jsem tady jako doma,“ uzavřel 21letý Jonáš Patzel, který přišel do Karviné před sezonou z druholigového německého Nordhornu.

Extraliga – 2. semifinále play-off (středa 12. 4. 2023):

Baník Karviná – Lovosice 32:28 (21:14)

Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 1/1 – 7/5. Vyloučení: 7:6. Sled branek: 6:1, 7:5, 11:5, 14:7, 18:13, 22:14, 22:18, 26:20, 30:25, 32:28. Diváci: 1010. Stav série: 1:1.

Karviná: Galia, Mokroš, Brychlec – Růža 1, Patzel 8, Plaček 2, Fulnek 6, Užek 1, Pelák, Harabiš 2, Solák 6/1, Skalický 4, Široký, Nantl 2, Ptáčník, Franc. Trenér: Brůna.