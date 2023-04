/FOTOGALERIE/ Rozhodnuto! Házenkáři karvinského Baníku si popáté v řadě za sebou zahrají finále extraligy. Úřadující mistři o svém postupu rozhodli ve čtvrtém semifinále, Lovce z Lovosic ve středu doma před jedenácti stovkami svých skvělých fanoušků porazili 34:29 a celou sérii play-off vyhráli 3:1 na zápasy. S kým se letos utkají o titul? Ani tady se tradice nemění - už popáté s Plzní, která vyřadila Zubří rovněž 3:1.

Třetí semifinále play-off extraligy Lovci Lovosice - Baník Karviná 30:34. | Foto: Lovci Lovosice/Robert Grim

„Série s Lovosicemi byla pro nás malé finále. S údivem jsem sledoval svůj tým, jak moc byl vyhecovaný, koncentrovaný a odhodlaný uspět,“ hodnotil semifinálové klání trenér Karviné Michal Brůna. Jeho svěřenci v něm neuspěli jen v úvodním duelu, kdy Lovcům podlehli na jejich palubovce až v sedmičkovém rozstřelu (37:38).

Pak už následovala vítězství 32:28, 34:30 a ve středu 34:29. „Bylo to velmi bojovné utkání, kde jsme v prvním poločase jasně dominovali. Ale Lovosice se nevzdávaly a dostaly se až na minus tři branky ve druhém poločase. Kluci ale zabrali a drama jsme tak odvrátili. Velká gratulace celému týmu, jsme popáté ve finále,“ usmíval se po postupu Michal Brůna.

„Všichni jsme věřili, že se to ještě dá nějak urvat, ale bohužel to nevyšlo. Když jsme se dotáhli na mínus tři, tak Petr Mokroš vytáhl skvělé zákroky a to nás zase položilo dolů,“ označilo křídlo Lovosic Pavel Chotěbořský gólmana Karviné jako největší překážku k možnému zdramatizování série.

Baník ve čtvrtém semifinále táhl za vítězstvím šestigólový Harabiš, jen o branku méně nasázelo Lovcům trio Fulnek, Užek a Solák. „Ucítili jsme šanci ukončit sérii doma, dali jsme do toho všechno a povedlo se,“ radoval se z rohodující výhry Dominik Solák, spojka Karviné.

„Dostali jsme lekci z toho, jak se hraje play-off, Karviná je v tom mnohem zkušenější. A k tomu i lekci z produktivity – Karviná byla daleko produktivnější. A když už se zdálo, že bychom s tím mohli něco udělat, tak jsme zase neproměnili,“ posteskl si Zdeněk Jelínek, trenér Lovosic.

Extraliga házenkářů - čtvrtý zápas semifinále play-off:

HCB Karviná - Lovci Lovosice 34:29 (21:13)

Rozhodčí: Bubeníček a Petruška. Sedmimetrové hody: 1/1 - 8/6. Vyloučení: 4:7. Diváci: 1120. Konečný stav série: 3:1.

Sled branek: 2:3, 8:4, 15:9, 21:12, 25:16, 28:25, 32:27, 34:29.

Branky Karviné: Harabiš 6/1, Fulnek, Užek a Solák po 5, Patzel a Skalický po 4, Nantl 3, Plaček 2.

Branky Lovosic: Trkovský 6, Kupa 6/3, Chotěborský 5/2, Petrychenko 4, Bogdanić 4/1, Motl, Lukáč, Heřmanovský a Malý po 1.

Další zápas: Zubří - Plzeň 32:38 (18:22), konečný stav série: 1:3.