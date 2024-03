/FOTOGALERIE/ Házenkáři Frýdku-Místku podlehli v sobotním utkání 25. kola extraligy Karviné 28:33 a patří jim v tabulce osmé místo. Baník je druhý. Vyprodané derby bylo rozhodnuto již během první půle, kterou vyhráli favorizovaní hosté o pět branek.

Házenkáři Frýdku-Místku prohráli sobotní zápas 25. kola extraligy s Karvinou 28:33. Vyprodané derby sledovalo 480 diváků. | Foto: Jan Smekal

Karviná se dostala v 10. minutě do vedení 7:4 a do konce prvního poločasu náskok navýšila na 16:11. To už hráli domácí bez vyloučeného Noworyty. Po jeho faulu došlo ke zranění Patzela, který již nemohl ve hře pokračovat. Po přestávce si Baník výhru pohlídal.

„Bojovný výkon, který bohužel na Karvinou nestačil. Když jsme se přiblížili na kontakt, Karviná dokázala díky své kvalitě opět odskočit. Byla lepší. Veliké poděkování patří divákům, kteří přišli ve velikém počtu a vytvořili úžasnou atmosféru,“ řekl trenér Frýdku-Místku Daniel Valo.

„V prvním poločase musím být spokojený s výkonem brankáře i naším útokem, byť jsme měli nějaké zraněné hráče, takže jsme zápas odehráli ve čtyřech spojkách. Mimo je ještě David Růža a Jan Užek. Navíc se zranil ještě Jonáš Patzel. Máme tři dny na to, abychom se dali dohromady,“ vykládal kouč Karviné Michal Brůna.

„Největší rozdíl byl ve výkonech brankářů a pak v útoku jsme v prvním poločase proměnili prakticky všechno, na co jsme sáhli. Pozitivní je, že si čtyřicet minut zahrál i Prašivka. Splnilo to účel. Bohužel nedohrál zraněný Jonáš Patzel, tak doufáme, že to nebude nic vážného,“ dodal kouč Baníku Michal Brůna.

25. kolo extraligy (sobota 2. 3. 2024)

SKP Frýdek-Místek - HCB Karviná 28:33 (11:16)

Nejvíce branek: Rumian 7/3, Choleva 6/1, Moješcik 4/1 – Solák 8/1, Harabiš 6/4, Fulnek 5. Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Sedmimetrové hody: 7/5 – 5/5. Vyloučení: 1:4. ČK: 16. Noworyta (Frýdek-Místek). Diváci: 480 (vyprodáno).