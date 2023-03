/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtfinále evropského EHF Cupu svedli v sobotu doma velkou bitvu s norským Runarem Sandefjord Elite (31:34) a ve středu na stejné palubovce karvinští házenkáři rozehráli čtvrtfinále české extraligy. V prvním zápase série play-off, která se hraje na tři vítězství, potvrdili roli favorita, Jičín porazili 34:24.

Karvinští házenkáři v prvním čtvrtfinále play-off české extraligy porazili Jičín 34:24. Fotogalerie HCB Karviná je ze sobotního domácího zápasu s Runarem Sandefjord Elite (31:34). | Foto: handball.cz

„Zápas splnil přesně to, co jsme od něj chtěli. Získali jsme první bod v sérii a pošetřili trochu hráče vzhledem k tomu, že o víkendu jedeme k odvetě do Sandefjordu,“ hodnotil karvinský kouč Michal Brůna první výhru v českém čtvrtfinále nad Jičínem.

Karviná za ní vyrazila od prvních minut utkání, brzy vedla 4:0 a svůj náskok do přestávky zvýšila na rozdíl deseti branek. Ve druhém poločase měla hru plně pod kontrolou a trenér mohl poslat do boje i hráče širšího kádru včetně brankáře Brychlece, který ale po duelu musel navštívit lékaře.

„Jel na ošetření do nemocnice poté, co dostal ránu míčem zblízka do obličeje. Snad nebude zraněný,“ chtěl by mít Michal Brůna při vrcholu nabité sezony tým kompletní.

Strhující finiš Karviné nestačil, s favoritem z Norska o tři branky prohrála

Baník za prvním vítězstvím v českém play-off střelecky táhlo kvarteto Patzel, Užek, Ptáčník a Solák, všichni nasázeli soupeři po pěti brankách, o jednu víc dal jičínský Kovařík.

„Na soupeře jsme byli dobře takticky připraveni, hráli jsme dobrou obranu 0 – 6 a moc jsme ho k ničemu nepustili. V útoku se nám taky dařilo, fungovalo nám vše, co jsme si řekli,“ spokojeně konstatoval Adam Ptáčník, spojka Baníku.

Zároveň ho těší, že v poslední době tráví na paluvoce víc času. „Je to super. Každý hráč, který víc hraje, si pak více věří a není tak ve stresu. Uvolní se a hraje se mu líp,“ vysvětlil Adam Ptáčník. „Potřebujeme herní zátěž rozložit na co nejvíc hráčů vzhledem k enormní vytíženosti v této sezoně,“ dodal karvinský házenkář, který v neděli oslavil 26. narozeniny.

Karvinští Sokoli navázali na loňský triumf, do play-off jdou z první příčky

„Karviná nás přehrála,“ konstatoval Petr Mašát, trenér Jičína. „Mají reprezentanty, je velký rozdíl ve fyzické vybavenosti a to je pak vidět při hře jeden na jednoho. Věřím, že naši mladší hráči, kteří hrají poprvé play-off, ale i ti starší se z toho poučí a že tady příští týden ukážeme větší koule.“ připomenul Petr Mašát, že série bude ve středu 29. března pokračovat druhým zápasem v Karviné.

Mezi tím Baník odehraje v neděli 26. března odvetu EHF Cupu v Norsku.

Karviná soupeřům body doma nedá, v Ráji ztroskotala i rezerva ligové Sigmy

Extraliga házenkářů - první zápas čtvrtfinále play-off:

HC Baník Karviná - HBC Jičín 34:24 (19:9)

Branky Karviné: Patzel, Užek a Ptáčník po 5, Solák 5/2, Široký 3, Prašivka, Fulnek a Skalický po 2, Harabiš 2/1, Plaček, Nantl a Franc po 1.

Branky Jičína: Kovařík 6/3, Dolejší 4/1, Ženatý 3, Rychna, Milko, Drbohlav a Thorovský 2, Dolejší, Hlava a Matouš po 1.

Rozhodčí: Kichner a Vacula. Sedmimetrové hody: 4/3 - 8/4. Vyloučení: 3:4. Sled branek: 4:0, 9:3, 13:8, 19:9, 23:11, 25:16, 31:19, 34:24. Diváci: 782.