„Byl to pro mě trochu zvláštní pocit hrát proti klubu, ve kterém jsem působil vlastně celý házenkářský život. Ale teď jsem tady a jsem rád, že jsme zápas vyhráli,“ svěřil se jednadvacetiletý Jonáš Patzel, který v Baníku nahradil po odchodu do Německa svého staršího bratra Vojtěcha.

„Sice jsem dal nějaké branky, ale se svým výkonem nejsem úplně spokojený. Nedal jsem pár šancí a byly tam nějaké zbytečné chyby. Hlavní je ale naše vítězství,“ radoval se Jonáš Patzel, spojka Karviné, alespoň z výsledku.

Úřadující mistři si v tabulce upevnili 3. příčku, dvě kola před koncem základní části ztrácejí na druhé Lovosice pět a na první Plzeň šest bodů, ale k dobru mají ještě zápas s Frýdkem-Místkem. Dukla má jistotu, že do čtvrtfinále play-off půjde ze čtvrté pozice.

„Do stavu 8:4 jsme měli navrch, pak se to zlomilo. Domácí se zvedli a my přestali být aktivní, průběh se otočil a už jsme to měli těžké,“ vrátil se trenér Pražanů Michal Tonar k průběhu sobotního duelu.

Karviné proti Dukle nevyšel jen začátek utkání. „Asi se na tom podepsalo i to, že neproběhl nástup tak, jak jsme zvyklí. Měli jsme nějaké technické problémy. A pak nás stálo hodně sil vrátit se do zápasu,“ přiznal domácí kouč Michal Brůna.

„Kluci ale potom zápas odmakali dobře. Petr Mokroš se taky po pomalejším rozjezdu rozchytal k dobrému výkonu. Měli jsme trošku obavy, jak se vyrovnáme s absencí Dominika Soláka, ale kluci to zvládli,“ pochválil zkušený trenér Baníku svůj tým. Už ve středu 1. března od 18 hodin ho čeká v domácí dohrávce 22. kola regionální derby s Frýdkem-Místkem.

Extraliga házenkářů - 24. kolo:

HC Baník Karviná – HC Dukla Praha 36:32 (21:15)

Karviná: Mokroš - Patzel 7, Plaček 6, Užek a Ptáčník po 4, Franc, Růža a Fulnek po 3, Široký 2, Harabiš 2/2, Skalický a Nantl po 1. Trenér: Michal Brůna.

Dukla: Grabemann, Zelenka - F. Březina a Hlinka po 6, Krušberský 5, M. Rakouský 3, Sviták, Dokoupil, Křistek a Šůstek po 2, Jonáš 2/1, Vojtela a J. Rakouský po 1. Trenér: Michal Tonar.

Rozhodčí: Šlezingr a Špunar. Sedmimetrové hody: 4/2 – 1/1. Vyloučení: 7:7. Sled branek: 1:5, 4:8, 9:8, 13:10, 19:14, 22:15, 27:20, 31:24, 32:28, 36:32. Diváci: 1016.