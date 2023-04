Nedávno se objevil zase v Karviné. Házenkářský brankář Nemanja Marjanović zde se svým Pančevem odehrál zápasy v evropském EHF Cupu proti „svému“ Baníku, v němž dlouhá léta působil. Po zápase se rozpovídal o své situaci a ujistil, že českou ligu, potažmo karvinský klub, stále sleduje.

Srbský brankář Nemanja Marjanović byl dlouhé roky oporou házenkářské Karviné. | Foto: Ivo Dudek

Po minulé sezoně jste se vrátil domů do Srbska a osud tomu chtěl, že jste se letos zase dostal do Karviné. Jak se vlastně po tolika letech v zahraničí cítíte znovu doma?

Ještě jsem si úplně nezvykl (smích). Když jsem hrával v cizině, tak bylo všechno jasné – dva tréninky, mezi nimi odpočinek a zápasy. Teď mi den utíká rychle: škola, rodinné povinnosti, zajet za mamkou a trénink. Ale myslím, že si to sedne a zvyknu si.

V Karviné jste byl hodně populární u fanoušků. Jak to máte v Pančevu? Jak vás fanoušci přivítali?

To se dobře poslouchá a jestli to tak je, tak jsem za to rád. Tady je to jinak, moc lidí na nás nechodí. Nejsou tady fanoušci, kteří chodí pravidelně na každý zápas jako v Karviné. Ale když jsem se vrátil já, tak myslím, že začalo chodit přece jen trochu více lidí.

Jak je na tom Pančevo v srbské soutěži?

Momentálně jsme třetí, máme ještě šest zápasů do play off, které hrají jen první čtyři týmy. Snažíme se skončit do druhého místa a pak se porveme o finále, které tady nikdy nebylo. Daří se nám i v Srbském poháru, kde jsme v semifinále.

Jaká je vaše pozice v týmu? Chytáte hodně?

Když se dělal tým pro tuto sezónu, se mnou se nepočítalo. Kamarádi a bývalí spoluhráči, kteří teď vedou klub a zvedají ho každým rokem nahoru, věděli, že zůstávám v Karviné, a tak mě nekontaktovali. Ale když jsem se rozhodl nakonec odejít, tak mě samozřejmě požádali, abych jim v Pančevu pomohl. Jsem v klubu momentálně jediným odchovancem. A možná to tak mělo být. Kde jsem s házenou začal, tam také skončím. Co se týče mého vytížení, máme v bráně super brankáře, ale když je potřeba, tak si také zachytám.

Česká extraliga již rozjela play off. Sledujete, jak se vede Baníku?

Samozřejmě, Baník nepřestávám sledovat. Čtvrtfinále dopadlo celkem podle předpokladů a teď už se ví, že se Karviná v semifinále utká s Lovosicemi.

Ty se v poslední době hodně zvedly. Čemu to přičítáte?

Ano, změnilo se tam hodně věcí, roli sportovního ředitele převzal bývalý skvělý hráč Jan Landa, který tomu rozumí, a Lovosice se pak zvedly i herně. To se dá vyčíst už z výsledků v loňském roce, o této sezoně nemluvě, když hráli až do konce o prvenství v tabulce. Přivedli kvalitní hráče, týmu hodně pomohl Horác (Pavel Horák), kterého známe z Karviné. Podepsal se pod kvalitní hru obrany, se kterou mívaly Lovosice dříve problém. To se teď hodně zlepšilo a tým jde celkově nahoru. A taky se klubu daří zapojovat do kádru mladé hráče. Je tam hodně pozitivních věcí

Takže se dá v semifinále čekat napínavý souboj?

Rozhodně, to budou určitě krásné zápasy nabité emocemi, které ukážou, kdo je na tom aktuálně líp. Jak říkám, Lovosice hrají dobře, podle mě budou mít letos medaili. Co jim asi chybí k úplné spokojenosti, je titul, který by je posunul úplně nejvýš. Baník to bude mít náročné ještě z jednoho důvodu a vlastně teď už to můžu říct, protože mi nehrozí žádný postih od svazu.

Co máte na mysli?

Mám jisté obavy ze zákulisních věcí, o kterých se normálně nemluví, a to kvůli dobrému jménu české házené. Ale v klubech se o tom ví a všichni, kdo jsme kdy hráli v Lovosicích, víme, že jestli tam chcete vyhrát, musíte být lepší o čtyři góly, abyste vyhráli o jeden. Ale OK, brali jsme to tak, jak to je. Doufám, že zápasy budou v televizi, a tak na palubovce nebude místo pro věci, které do sportu nepatří.

Je ve vás ještě hořkost z nedávných zkušeností proti Lovosicím?

To není o hořkosti, to jsou fakta. Však víte, jak rychle se zametl pod koberec náš zápas, ve kterém jsme ‚zázračně‘ remizovali, když Lovosicím šlo o play off. A taky si dobře vybavuji ten kontumovaný zápas tři roky zpátky. To mimochodem zrovna k dobrému jménu české házené nepřispělo, když klub jako Karviná dlouhé roky úspěšně reprezentuje český handbal v zahraničí, na rozdíl od někoho. Ale nejsem zapšklý, budu přát Karviné a když postoupí Lovosice, budu gratulovat i jim. Za poslední roky si opravdu zaslouží respekt a slova chvály za to, jak v poslední době pracují. Jen doufám, že hrdiny souboje budou hráči na palubovce, a ne, že nejlepším hráčem Lovosic bude pan Srba (ředitel klubu). To bych si opravdu moc přál.