Na turnaj nejmladší kategorie, tedy mladšího žactva, se vydalo družstvo děvčat ze Sokola Poruba pod vedením trenérky Karolíny Brožové. Té asistovala momentálně zraněná dorostenka Tereza Dorotíková, která je také v širším kádru reprezentace. Další početnou skupinkou byly porubské mladší dorostenky Alice Jamková, Adéla Kozubková, Ema Rozumová a Markéta Ustrnulová. Ty se zúčastnily semináře pro nové rozhodčí beachhandballu a následně sbíraly rozhodcovské zkušenosti v utkáních mládeže. S nimi jela také, jako každý rok, už zkušená rozhodčí Klára Jandačová.

Posledními zástupci ze severu Moravy byly porubské, už bývalé hráčky Klára Kostelňáková a Vendula Tichá, s nimi také už exfrýdecko-místecký hráč Michal Kresta. Ti jezdí na turnaj pravidelně jako „stolkaři“ a účastnili se i loňského Beachhandballového Eura v Praze.

Mladší žačky Poruby jely na zkušenou, většina týmu hrála plážovou házenou poprvé, ale zápas od zápasu se zlepšovaly a nebály se skákat i otočky. Na už zkušenější soupeře stačily pouze v jednom utkání, kdy zvítězily na nájezdy a skončily tak na posledním místě.

České dorostenky i dorostenci měli před turnajem své tréninky a dorostenky odehrály navíc ještě dvě přípravná utkání. Nejprve s mosteckým týmem dorostenek Las Puertas a pak s reprezentačním týmem Ukrajiny. Turnaj ve své kategorii vyhrály, když ztratily pouze první set.

„S hráčkami jsme se viděli poprvé od Eura, takže jsme se obávali, jak na tom holky po půlroce na písku budou. Naštěstí se obavy nepotvrdily a holky v turnaji navázaly na své výkony z Eura. Našim úkolem bylo samozřejmě turnaj vyhrát, jelikož se v naši kategorii účastnily pouze týmy z klubů v České republiky, ze kterých se skládá reprezentace. Každopádně jsme rádi, že se nám povedlo domluvit přátelské utkání s reprezentací U17 Ukrajiny, která se, na rozdíl od nás, přihlásila do ženské kategorie. Ukrajina potvrdila svou kvalitu, kdy na Euru skončila na čtvrtém místě a na turnaji nakonec na třetím místě. Toto utkání nám mělo nastavit pomyslné zrcadlo a ukázat, jak na tom jsme. Sehráli jsme velmi vyrovnané a napínavé utkání, které po dvou setech dospělo do nájezdů, ve kterých jsme bohužel o jeden bod prohráli. S výkonem děvčat jsme byli velmi spokojeni a těšíme se na další srazy. Co se týče naší Nafi, tak je tahounkou týmu, jak na písku, tak v šatně. Kromě branek z otočky dává jako jedna z mála branky za dva body ještě z takzvané Ameriky, což znamená, že zpracuje míč ve výskoku a dá gól ještě před dopadem,” uvedla Petra Vavříková.

„Plážová házená má ve světě už dlouho své místo, hrají se jak evropské, tak světové šampionáty, Ligy mistrů a EBT turnaje. V Česku se beachhandball na reprezentační úrovni v novodobé historii hraje teprve necelé dva roky. Brzy by se měl tento plážový sport objevit i na olympiádě. Rádi bychom k plážové házené přitáhli další kluky i holky. Je to skvělé zpestření klasické indoorové házené, která je samozřejmě pro nás všechny stále prioritou,” dodala Vavříková.