„Střeleckou ano, v obraně je to horší. Právě na obraně chceme do startu Evropské ligy ještě zapracovat,“ upozornil trenér karvinského celku Michal Brůna, jenž byl v brněnské části Maloměřice spokojen s tím, jak se šance chopili převážně hráči z lavičky.

„Stejně jako proti Strakonicím jsme dali šanci hlavně jim, protože kdy jindy by měli kluci hrát a sbírat extraligové ostruhy? Směrem dopředu to zvládli, ale jak jsem řekl, s obranou moc spokojen nejsem. Dostat od Maloměřic třicet gólů, to tedy není dobrá vizitka, při vší úctě k soupeři,“ dodal Brůna s tím, že vydařený začátek soutěže nepřeceňuje. „Přeci jen se musíme poměřovat s mnohem kvalitnějšími mančafty,“ uznal.

Po postupu přes bosenský Izvidač do skupinové fáze Evropské ligy řeší Baník termínový kalendář. Do začátku evropské pohárové soutěže sehraje ještě tři utkání – s Novým Veselím, v Praze na Dukle a zase doma s Frýdkem-Místkem.

Budou odklady?

„Je fajn, že nám soutěž začíná až v říjnu a ne hned po kvalifikaci s Izvidačem. Bude zase o něco více času sehrát se, vyladit defenzivu, signály,“ přemítá Brůna. Karvinští určitě chtějí odehrát do startu Evropské ligy tři extraligové duely. Další, která se mísí právě s utkáními v Evropské lize, by si ale rádi odložili.

„Jednáme nebo budeme jednat o přeložení zápasu s Brnem, Plzní, Lovosicemi a Zubřím. Uvidíme, jestli nám soupeři vyhoví,“ chtěl by se Brůna během října a listopadu soustředit jen na Evropskou ligu a případně domácí pohár.

„Hlavně věřím, že se nám dají dokupy dlouhodobí marodi Vojta Patzel a Fulnek. Jestli se vrátí v listopadu nebo dřív, to zatím nevíme, jejich zdravotní stav se ale lepší,“ modlí se trenér HCB za rychlý návrat opor do sestavy.

Závěrem ještě zpět do Maloměřic, v jejich dresu se představili exbaníkovci Růža s Muchou, a kde se v dresu současného Baníku zaskvěl devíti brankami nově „objevený“ střelec Matěj Nantl a také Ukrajinec Ilja Blyzňuk. „Kéž by to Iljovi vydrželo, zatím se mu daří, je to dobrý příchod,“ pochvaluje si Michal Brůna letní posilu.

A kdo z mladých hráčů na něj udělal na startu nové sezony největší dojem? „Nevím, jestli největší dojem, ale výrazný progres dělá mladý Vojta Košťálek v bráně. Je vidět, že ho výrazně posouvají lekce s Galošem,“ usmívá se Brůna s odkazem na svého asistenta a někdejší reprezentační ikonu Martina Galiu.

SHC Maloměřice – Baník Karviná 31:46 (15:23)

Sled: 3:1, 4:3, 4:7, 6:9, 9:11, 11:17, 13:20, 17:26, 19:29, 20:33, 23:37, 26:40. Rozhodčí: Friedel, Kučerka. Sedmimetrové hody: 7/5:3/3. Vyloučení: 2:3. Diváci: 315.

Nejvíce branek Maloměřic: Růža 7, Mucha 7/3.

Karviná: Mokroš, Vojtěch Košťálek, Mira – Široký 7, Bajer 5, Nantl 9, Prašivka 4, Blyzňuk 9/2, Václav Košťálek 3, Užek 5, Harabiš 1/1, Solák 3, Skalický, Křístek.