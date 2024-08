Nejvyšší domácí házenkářská soutěž ještě nezačala a mistři z Baníku Karviná už vstupují do nové sezony. A hezky zostra, protože už tuto neděli je čeká kvalifikace o postup do Evropské ligy na domácí palubovce!

„Do minulého ročníku jsme hráli Evropský pohár EHF, nyní jsme zacílili o patro výš, na Evropskou ligu, kde bychom se rádi etablovali,“ představuje plány na startu nové sezony předseda nejlepšího karvinského klubu a hlavní trenér mužstva Michal Brůna.

Před dveřmi Evropské ligy

Baníkovci jako český šampion neměli garantovánu přímo základní skupinu druhé nejvýznamnější klubové soutěže, ale kvalifikace také není špatná a letos je navíc i hratelná.

Soupeřem jim totiž bude bosenský mistr Izvidač Ljubuški, což je nesporně kvalitní tým, ale dozajista nevzbuzuje takové obavy jako německé, francouzské, dánské či maďarské kluby, které byly také v osudí.

„Soupeř je to ale pořád velice silný. K nějakým informacím jsme se dostali, ale tím, že je teprve začátek sezony, jich není tolik aktuálních. Víme, že větší pohyb v jejich hráčském kádru nenastal, odešel jeden velmi dobrý hráč, na jehož místo přišel Kerim Semić, silná spojka. Spojky vůbec má soupeř na vysoké úrovni, samé statné, vysoké chlapy. Pivot to samé. Brankář byl vyhlášen nejlepším gólmanem bosenské ligy. Nebude to snadné, ale věřím, že je v našich silách uspět,“ věří Brůna svému týmu.

Flensburg na obzoru?

Pro úplnost dodejme, že Bosňané jsou sehraným týmem, který už loni Evropskou ligu hrál, ale v konkurenci Dinama Bukurešť, Chambéry a berlínských lišek neuhrál ani bod. Pokud se baníkovci přes soupeře proderou do hlavní fáze soutěže, čeká je atraktivní a na cestování příhodná skupina s chorvatským Sesvete, maďarskou Tatabányou a především loňským vítězem soutěže, německým gigantem Flensburgem.

Nové posily

Ten se v přípravě jevil velmi dobře. V konfrontaci s kvalitními polskými soupeři a Prešovem se ukazoval celou dobu v příjemném světle. „Do šatny i do systému výborně zapadl Ilja Blyzňuk, třiadvacetiletý levák z Motoru Záporoží na pravé spojce. Myslím, že nám hodně pomůže,“ pochvaloval si Michal Brůna novou akvizici.

Slibně se ukazují i další letní posily Baníku – obranář Daniel Křístek či mladý Pavel Bajer na křídle. Po zranění je připraven pomoci i Vojtěch Patzel, který z Karviné před rokem odcházel do Německa s titulem v kapse. „Jsme rádi, že se Vojta vrátil. Je po rekonvalescenci a určitě bude pro nás výraznou posilou,“ mne si ruce Brůna.

Patzel se v klubu potká s mladším bratrem Jonášem. V Německu nebyl příliš spokojen, takže slovo dalo slovo a oba bratři budou na další titul útočit v jednom dresu.

Legenda se vrací

A ještě jeden návrat z Německa. Karvinské fandy pak potěší návrat výrazné osobnosti klubu na pozici vedoucího mužstva. Pamětníci jistě dobře vědí, že jde o Reného Vaška, který se po více než dvaceti letech vrátil z Německa. Čtyřnásobný mistr české ligy nastřílel v naší nejvyšší soutěži přes 1500 gólů.

Michal Brůna je spokojen i s kondičním stavem mužstva. „Na pozici kondičního trenéra máme v klubu nového člověka. Je jím Boris Aspridis, který se na to zase dívá z jiné perspektivy. Tímto chceme poděkovat i našemu bývalému kondičákovi Dominiku Jarošovi, který u nás v minulých letech odvedl kus mistrovské práce,“ uzavřel Michal Brůna.

Jak jsou baníkovci na start nové sezony připraveni, to mohou karvinští fanoušci vidět na vlastní oči v neděli od 17 hodin, kdy se Karviná utká s Izvidačem doma v prvním, a hned tak důležitém souboji o vstupenku do Evropské ligy. Odveta se hraje o týden později v Bosně.

Baník v přípravě

MKS Kalisz – HCB Karviná 26:34 a 31:30

Tatran Prešov – HCB Karviná 27:25

Wybrzeże Gdańsk – HCB Karviná 27:32

Górnik Zabrze – HCB Karviná 29:28

HCB Karviná – MMTS Kwidzyn 28:21 a 28:28