Házenkářský boj Plzně proti Karviné pokračuje. Plzeň teď „střílí“ na internetu

Finalový souboj o mistra Česka v házené Karviná vs. Plzeň sice již skončil, tým z Plzně ale „bojuje“ dál. Na internetu před několika dny zveřejnil kousek údajné konverzace trenéra Karviné Michala Brůny, který prý před dvěma lety měl vyhrožovat plzeňskému hráči v komunikaci na sociálních sítích. Je to reakce na to, že karvinský trenér letos naznačil možné nečisté úmysly hráče Plzně Chmelíka při brutálním faulu na klíčového hráče Karviné Dominika Soláka během finalové série.

Baník Karviná - Plzeň (Extraliga - 4. finále play-off, 17. 5. 2023) | Foto: HCB Karviná