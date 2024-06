Skvělou zprávu pro karvinskou házenou uvedl v sobotu 1. června na svých sociálních sítích klub HC Baník Karviná. Český reprezentant, odchovanec Baníku a skvělý hráč Dominik Solák podepsal s klubem takzvanou dlouhodobou smlouvu.

Karviná - Plzeň (4. finále play-off extraligy, radost Baníku z titulu) | Video: Petr Kotala

"Vedení klubu za mnou přišlo s návrhem dlouhodobého projektu, kterého já osobně chci být součástí, a proto jsem se nemohl rozhodnout jinak než srdcem. Všichni, kdo mě znají ví, že Baník mám rád a jsem šťastný, že můžu pokračovat tam, kde to pro mě osobně i sportovně dává největší smysl," uvedl k tomu Dominik Solák v rozhovoru pro klubový web.

Čtvrtý zápas finále play-off extraligy HC Baník Karviná - Talent tým Plzeňského kraje. Dominik Solák.Zdroj: HC Baník Karviná

Jak známo, HC Baník Karviná se letos stal mistrem Česka v házené, když ve finále porazil tradičního rivala z Plzně. Dominik Solák do finále nastupoval s nepříjemným zraněním, zlomeným nosem, které utrpěl před tím v reprezentačním dresu. HC Baník Karviná také letos vyhrál Český pohár a úspěšně se prezentoval také v pohárové Evropě.

"Cítím se skvěle, je to obrovský úspěch, který tady nebyl několik let. Myslím si, že to teprve pocítíme časem. Ta euforie přijde až nám všem dojde, co jsme společně dokázali," řekl v rozhovoru pro klubový web Dominik Solák.

Vzpomněl i povedené oslavy titulu a dodal, že se už těší také na zasloužené volno po skvělé sezóně. "Neměl jsem volno poslední dva roky, vždy jsem léčil zranění, takže jsem moc šťastný, že si i já užiji dovolenou," dodal hráč.