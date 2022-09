„Vítězství je OK, ale udělali jsme spoustu chyb, hlavně taktických u nových hráčů. Vázla trochu souhra. Je to začátek sezony a my se chystáme zejména na třetí kolo, ve kterém budeme hostit Zubří. Tam poznáme už více, jak na tom jsme. Kaňkou utkání je zranění Čadry,“ řekl po utkání trenér Karviné Michal Brůna.