„Měli jsme v koncovce více štěstí a to rozhodlo. Nejen to, v druhé půlce pomohla naše zlepšená obrana a důležité zákroky Petra Mokroše. Lovosice už tolik netahaly dopředu a tak jsme měli čas střídat do obrany vysoké hráče,“ řekl kouč Baníku.

„Na palubovce jsme nechali všechno. Nepoložili jsme to, bojovali jsme, i když se pro nás zápas nevyvíjel moc dobře, protože jsme skoro pořád prohrávali. Nakonec jsme to zvládli,“ oddechl si Dominik Solák, autor deseti karvinských branek.

„Byl to vyrovnaný zápas. V druhé půlce jsme neměli ani padesátiprocentní úspěšnost střelby, což je hodně málo. Kdybychom měli aspoň šedesát, mohlo to nakonec dopadnout jinak. Rozhodly neproměněné šance,“ dodal trenér Lovosic Roman Jelínek.

Extraliga - 20. kolo (sobota 4. 2. 2023):

Baník Karviná – Lovosice 28:26 (14:17)

Karviná: Mokroš, Galia, Brychlec - Růža 3, Prašivka, Patzel 4, Plaček, Fulnek 2, Užek 2, Harabiš 3/3, Solák 10, Skalický 1, Široký 1, Nantl 2, Ptáčník, Franc. Nejvíce branek Lovosic: Bogdanič 9/4, Kupa 4/1, Trkovský 4. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmimetrové hody: 4/3 – 6/5. ČK: 19. Fulnek (Karviná). Sled branek: 3:3, 7:7, 8:9, 12:12, 14:17, 21:20, 24:23, 25:26, 28:26. Diváci: 930