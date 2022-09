Ani ne. Definitivně jsem se ale rozhodl, když jsem sledoval zápasy v play-off. Lidi a ta atmosféra, to mě stáhlo a chtěl jsem se rozloučit doma. A přiznávám, chtěl jsem si také vyzkoušet, jaké je to hrát proti vlastnímu synovi. Je to taková rarita. I to hrálo roli.

Kdy k tomu dojde?

Pokud se nic nezmění, tak v sobotu 17. září, kdy hraje Karviná proti Zubří.

Někde jste řekl, že si nedovedete představit hrát se synem v jednom týmu. Váš Kristián tedy hraje v Zubří… To nevadí?

Vůbec ne. On na víkendy jezdí domu, tak se o tom bavíme, špičkujeme se. Tvrdí, že mi branku dá, na což říkám, že mi to vadit nebude a ještě mu pogratuluju. Ale důležité je pro mě vítězství Karviné v tom zápase.

A jak se mu v Zubří líbí?

Absolvuje přípravu, zatím je velmi spokojený. Sotva přestoupil z dorostu do mužského týmu, takže si myslím, že má čas. Nějaký prostor na hřišti při zápasech by ale měl dostat.

Jak je možné, že jste ho pustil do Zubří?

Už jsem to v nějakém rozhovoru říkal, že by asi nebylo dobré, kdybychom byli spolu v jednom týmu jako spoluhráči. Do budoucna, až už nebudu hrát a pokud se za dva roky ze Zubří vrátí, tak v tom nevidím problém.

VYCHOVÁVÁ NOVÉ BRANKÁŘE

Jaká je práce s mladými, které máte na povel?

Já jsem na to zvyklý. Poslední roky jsem býval v mančaftu nejstarší a vůbec mi to nevadí. Tím, že mám kolem sebe takové mladé kluky, tak mládnu i já.

Dá se to s nimi zvládat kvůli věkovému rozdílu? Přece jen je mezi vámi i 20 let.

Já to zvládám. Jestli to zvládají oni, to se musíte zeptat jich. Já s tím problém nemám. Těší mě, že mě respektují. Snažím se jim pomáhat, koneckonců je to můj úkol, vychovávat mladé gólmany. Nastavit jim cestu po stránce sportovní, a možná i životní.

Trenér Michal Brůna říkal, že nastoupíte do zápasu ve třetím kole proti Zubří. Je to kvůli aktuálně stále doléčovanému zranění.

Ani ne. Takto jsem si to naplánoval já.

V jakém jste tedy zdravotním stavu?

Hrubou přípravu mám za sebou, proběhla bez problémů a teď se soustředím na to, abych víc začal pracovat v brance. Myslím si, že do 17. září se dostanu do optimální formy, abych týmu mohl pomoci v zápase proti Zubří. Je to tak plánované i proto, že v Zubří hraje můj syn. Bude to taková perlička.

ZASE DOMA

Do české extraligy a do mateřského klubu jste se vrátil po 19 letech. Co si od toho slibujete? Sledoval jste karvinský klub a extraligu? Jak hodnotíte její úroveň?

Posledních šest let se chodím na Karvinou pravidelně dívat a myslím, že kluci to tady vedou velmi dobře. Přestože ten klub převzali v ne úplně lichotivém stavu, tak se zvedají a výsledky tomu odpovídají. Více je třeba zapracovat na mládeži, a to je, myslím, nastavené velmi dobře. A postupem času z toho bude karvinský klub jenom profitovat. Pokud mám hodnotit extraligu, myslím, že se každým rokem zlepšuje. A důkazem je i to, že se do ligy v Karviné vkládá více peněz než jinde a také se vracejí hráči ze zahraničí s cílem pomoci české házené.

V Karviné budete působit jako hráč, ale pomáháte tady také jako trenér brankářů, což je vaše úloha také u reprezentačního týmu. Je to novinka, anebo jste takto pracoval i v jiných klubech, kde jste působil?

Asistenta trenéra nebo trenéra brankářů už jsem dělal ve Švýcarsku a hlavně v Polsku. Ta role mi není cizí a mám to rád, připravuji se tak na roli, která mě zřejmě čeká, až skončím s aktivní kariérou.

Už loni jste trénoval Petra Mokrosze, jedničku karvinského týmu, který na jaře vychytal titul. Takže jakou máte roli v karvinském týmu? Podobně jak Nemanja Marjanović, zkušená dvojka…? Jak to bude?

Moje role bude poněkud jiná, než jakou měl Nemo. Jsme trochu rozdílní. V týmu bude určená jasná jednička, což je Petr. Chci, aby to tak bylo, on má budoucnost před sebou, a já mu budu krýt záda. Rád bych ale hlavně zapracovat do brankářského týmu našeho talentovaného benjamínka Matěj Brychlece, který by podle mne mohl časem do extraligy nakouknout. Mít takové dva mladé gólmany, plus jednoho staršího, je myslím, optimální stav.

Takže až si vychováte nástupce, skončíte? Tak to máte naplánované?

(Smích) Je fakt, že já už několikrát řekl, že končím, pak zase ne. Teď nebudu nic říkat. Pokud moji kluci budou pracovat a uvěří tomu, co jim říkám, tak možná nebudu muset do té branky vůbec nastupovat. Já vyloženě nelpím na tom, abych chytal 60 minut, mým úkolem je pomoci týmu. Tak zní moje domluva s vedením klubu. Když bude třeba, tak do branky půjdu, ale i mou vizitkou bude, když většinu zápasů odchytají ti mladí kluci, které trénuji.

Prezident klubu, mimo jiné Váš bývalý spoluhráč z Karviné Michal Brůna, vás představoval jako největší posilu týmu. Co vy na to?

Největší posila… Nevím, jestli na třiačtyřicetiletém brankáři se dá stavět tým. Myslím, že od toho jsou tady jiní hráči, jiní borci. Já budu managementu pomáhat jinak, možná mediálně. To bude asi má největší role.

LOUČENÍ NA HŘIŠTI

Poslední roky jste působil v klubu Górnik Zabrze. Je možné, že se na Vás přijedou do Karviné podívat i polští fanoušci?

Jasně, jsem s nimi v kontaktu, chtějí přijet. Čekají jen na zprávu, že jdu do branky a přijedou. (smích)

Co vás přimělo k tomu, že jste se po veleúspěšné kariéře v několika klubech i v české reprezentaci, navíc po zranění, které si vyžádalo operaci (přetržené křížové vazy), rozhodl pokračovat a ještě hrát?

Rozhodlo to, že se chci rozloučit na hřišti. To je má hlavní motivace.

Takže máte dvě tužby – zažít znovu v Karviné atmosféru play-off a zahrát si proti vlastnímu synovi?

Je to tak. A samozřejmě vychovávat skvělé gólmany. A taky bych si přál, aby na zápasy Karviné chodilo hodně lidí.

Jak byste popsal vaše působení u české házenkářské reprezentace?

Tam funguju jako trenér brankářů. Navíc mám být ale nominován i jako hráč, kdyby se náhodou zranil Tomáš Mrkva (česká reprezentační jednička – pozn. aut.). Nemáme druhého zkušeného brankaře, takže bych mohl chytat i za reprezentaci. Samozřejmě to nechci přivolávat, ale stát se může cokoliv. A koneckonců, i v reprezentaci bych se chtěl rozloučit na hřišti.