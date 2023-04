/FOTO/ Házenkáři Baníku Karviná zvládli výsledkově i utkání 2. čtvrtfinále play-off extraligy s Jičínem, který porazili 30:27 a v sérii se ujali vedení 2:0.

Baník Karviná - Jičín 30:27 (Extraliga - 2. čtvrtfinále play-off, 30. 3. 2023). | Foto: HCB Karviná

Baník měl výborný vstup do duelu, v prvním poločase si vypracoval až desetibrankový náskok, jenže po přestávce začali hosté ztrátu umazávat a v 58. minutě to bylo rázem 28:27. „Byl to zápas dvou odlišných poločasů,“ řekl trenér Karviné Michal Brůna.

„V tom prvním, s výborně chytajícím Mokrošem v zádech, jsme si vypracovali až desetibrankový náskok. Jičín zahrál velmi dobrý druhý poločas a jasně nám ukázal, že s průměrným výkonem v na jejich palubovce neuspějeme,“ dodal Michal Brůna.

„Po dobrém prvním poločase nám odešla úspěšnost střelby, která nebyla zrovna ideální, a za druhé jsme udělali strašně moc technických chyb. Vedeme 2:0 a Jičín teď bude chtít doma určitě vyhrát,“ uzavřel gólman a asistent trenéra Baníku Martin Galia.

Extraliga – 2. čtvrtfinále play-off (středa 29. 3. 2023):

Baník Karviná – Jičín 30:27 (20:13)

Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Vyloučení: 7:0. Sedmimetrové hody: 6/4 – 6/3. Sled branek: 6:6, 12:6, 18:8, 22:13, 23:19, 25:22, 28:27, 30:27. Diváci: 765. Stav série: 2:0.

HCB Karviná: Mokroš, Galia – Růža 1, Prašivka 1, J. Patzel 1, Plaček 1, Fulnek 5/1, Užek 1, Harabiš 3/3, Solák 6, Sklalický 3, Široký 1, Nantl 6, Ptáčník 1, Mira, Franc. Trenér: Brůna. Nejvíce branek Jičína: Kovařík 8/2, Hlava 8, Kastner 3/1.