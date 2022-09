V kategorii mladších dorostenců tentokrát domácí Baník narazil na vítězné Lovosice, polské Kielce, Zabrze, slovenskou Považskou Bystricu a Topolčany. Karviná vytěžila z pěti zápasů čtyři body a skončila pátá.

„Turnaj byl opravdu kvalitní, jsme rádi za možnost této konfrontace. Týmy byly velmi vyspělé a zejména na polských družstvech je vidět, že jsou po fyzické stránce úplně jinde než my,“ uvedl trenér mladších dorostenců Karviné Jan Sobol, podle něhož měl výkon Baníku stoupající tendenci. „Po dvou zápasech, ve kterých jsme vybouchli, změnili hráči přístup, zvýšili bojovnost a ty další zápasy už byly o něčem jiném. Také nám hodně pomohli svým výkonem brankáři. Turnaj nám ukázal, kde zhruba jsme a na čem ještě musíme zapracovat. Naši kluci, kteří na turnaji hráli, jsou určitě šikovní a je v nich potenciál. Musí si uvědomit, že jen svou prací, maximálním nasazením a bojovností mohou něčeho dosáhnout,“ dodal Sobol, jehož svěřenec, Vojtěch Badura, se stal nejlepším střelcem turnaje.

V kategorii starších dorostenců Karviná narazila na Prešov, Zabrze, Kielce a Považskou Bystricu. Svěřenci kouče Václava Franze získali čtyři body a skončili čtvrtí. „Nezačali jsme moc dobře, ale s přibývajícími zápasy se náš výkon zlepšoval, a to je pozitivní. Soupeři byli hodně silní, vlastně všechny zúčastněné týmy přijely ve velmi silných sestavách. Věřím, že tak, jak teď vypadaly týmy našich soupeřů, kolik mají hráčů a jak fyzicky vyspělých, budeme za pár let vypadat i my. Nejde to jinak, než po pár takových hluchých letech mládeže začít znovu od těch nejmenších, a na tom teď usilovně pracujeme,“ říká Franz.