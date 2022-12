Jeho svěřenci začali dobře, ale v první půli i prohrávali 6:7. Do přestávky sice skóre zásluhou Růži dokázali strhnout na svou stranu 13:11, jenže po ní zabral jejich soupeř a s vydatnou podporou skupiny bosenských fanoušků stav ve 35. minutě otočil na 14:13.

Pak se ovšem prosadili dva nejlepší střelci utkání Solák s Harabišem, a když k jejich čtyřem společným gólům přidal jeden Fulnek, domácí vedli 18:14. V závěru svůj náskok navýšili na rozdíl pěti branek, dvě minuty před koncem upravil na konečný výsledek 22:18 bosenský Tufekčič. Velkou oporou českých mistrů byl třiačtyřicetiletý brankář Martin Galia.

