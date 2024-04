/FOTOGALERIE/ První bod v sérii play-off házenkáři Karviné získali, ale v neděli doma si ho před více než tisícovkou fanoušků museli s Lovosicemi tvrdě vybojovat. Úvodní utkání semifinále extraligy Baník těsně vyhrál 36:34. Souboj na tři vítězství pokračuje v sobotu 13. dubna v hale Lovců.

První zápas semifinále play-off extraligy házenkářů Baník Karviná - Lovosice 36:34. | Foto: HC Baník Karviná

„Zápas se divákům musel líbit, rozhodovaly maličkosti. Lovosice věděly, že nemusí, takže se dostaly do pohody. Měli jsme s nimi problémy v obraně,“ oddechl si po nedělní výhře Michal Brůna, trenér úřadujících domácích vicemistrů.

Cestou do loňského finále musel Baník také zdolat překážku v podobě Lovců. O vyrovnaném průběhu současného prvního duelu play-off obou týmů vypovídá jeho poločas, který skončil remízou 19:19. „Nepředstavovali jsme si, že padne tolik gólů. Byla to přetahovaná, musíme se z utkání poučit. Je vidět, že s Karvinou můžeme hrát,“ potěšilo kouče hostů Romana Jelínka.

V podobném duchu pokračoval souboj i po přestávce, chvíli tahaly za kratší konec Lovosice, chvíli Karviná. „Bylo to utkání dvou velkých protikladů. Měli jsme osmdesátiprocentní úspěšnost střelby, ale na druhou stranu zase nejslabší brankáře za celou sezonu,“ konstatoval Michal Brůna. „Bylo to spíše útočné utkání, obrany se moc nepředvedly,“ souhlasil domácí Dominik Solák, s jedenácti brankami nejlepší střelec semifinále.

Jedenáct minut před koncem Baník prohrával 29:30. V dramatickém závěru góly Soláka s Fulnekem a proměněnou sedmičkou Harabiše ale otočil a pak se mezi střelce zapsal i jeho brankář Košťálek, když poslal míč přes celé hřiště a zvýšil 36:33. „Hrálo se nám lépe, než jsme předpokládali. Měli jsme děravou obranu, ale ani Karviné to vzadu moc nefungovalo. U nás se to pokusíme zlepšit, jinak to byl super zápas,“ řekl „Lovec“ Pavel Horák, autor osmi gólů.

„Chtěl bych poděkovat divákům, atmosféra byla perfektní. Bylo to těžké a bojovné utkání, teď musíme zregenerovat a pojedeme do Lovosic,“ připomenul Dominik Solák blížící se odvetu.

Extraliga házenkářů – první zápas semifinále play-off:

HCB Karviná – HK FCC Město Lovosice 36:34 (19:19)

Nejvíc branek: Solák 11, Patzel 7, Harabiš 6 – Hniďák 9, Horák 8, Kupa 8. Rozhodčí: Bubeníček a Petruška. Sedmimetrové hody: 3/3 – 4/4. Vyloučení: 4:3. Diváci: 1082. Stav série: 1:0.