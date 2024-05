Srovnáno! Karviná rozhodla po sedmičkovém rozstřelu, za výhrou ji hnali fanoušci

/FOTO/ Doma to vyšlo! Po středeční porážce v Plzni (25:30) karvinští házenkáři v domácí hale před dvěma tisícovkami fanoušků dokázali v sobotu stav finále srovnat. Bylo to ale pořádné drama, které rozhodl až sedmičkový rozstřel, a Baník zápas vyhrál 36:34. Série play-off se hraje na tři vítězství a za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy pokračuje ve středu 22. května na západě Čech, do Slezska se vrátí v sobotu 25. května.

Karvinští házenkáři porazili v sobotu doma Plzeň 36:34 po sedmičkovém rozstřelu a stav finálové série srovnali na 1:1: | Foto: HC Baník Karviná