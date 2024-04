/FOTOGALERIE/ V Lovosicích před týdnem klopýtli (26:28), ale v sobotu doma házenkáři Karviné před rekordním počtem 1100 fanoušků přejeli Lovce o čtrnáct branek 35:21 a v semifinálové sérii play-off extraligy vedou 2:1 na zápasy. Mečbol může Baník proměnit v sobotu 27. dubna v hale soupeře.

Třetí zápas semifinále play-off extraligy házenkářů Baník Karviná - Lovosice 35:21. | Foto: HC Baník Karviná

„Zápas se nám povedl, v útoku jsme měli snad osmdesátiprocentní úspěšnost, to si dlouho nepamatuju. Všichni tři brankáři navíc měli osmatřicetiprocentní úspěšnost zákroků," ocenil karvinský trenér Michal Brůna zásahy Mokroše, Košťálka a Brychlece.

Úřadující vicemistr od prvních minut jistě kráčel za druhou výhrou v semifinále, Lovosicím odskočil po pěti i sedmibrankové šňůře a první poločas vyhrál 21:12. „Jsem rád, že jsme díky vývoji utkání pošetřili Patzela se Skalickým,“ byl spokojený domácí kouč, i když dvě minuty před přestávkou přišel o vyloučeného Soláka po faulu na Horáka.

Podívejte se: Karviná rozhodla bitvu s Lovosicemi v závěru a v semifinále vede

Stejně suverénní průběh měl i druhý poločas. Střelecky táhl Karvinou za vítězstvím Denis Harabiš, do sítě Lovosic nasázel sedm gólů. „Dobře se to sešlo, v útoku jsme šlapali a proměňovali jsme šance. Brychlec zachytal skvěle. Vše hodnotím kladně," radoval se z vedení v play-off David Růža, autor čtyř branek Baníku.

„Utkání nám bohužel hrubě nevyšlo, chybělo nám nasazení i sebeobětování, což mě mrzí. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na další zápas. Všechno je pořád otevřené, uděláme maximum pro to, abychom se do Karviné vrátili," slíbil trenér Lovců Roman Jelínek ve čtvrtém semifinále velkou bitvu.

„Do Lovosic jedeme sérii ukončit," odmítl trenér Baníku Michal Brůna prodloužení do rozhodujícího pátého zápasu, který by se hrál v hale úřadujícího vicemistra v sobotu 4. května.

Karviná v Lovosicích nezvládla koncovku a série je srovnaná. Co řekl kouč?

Extraliga házenkářů – třetí zápas semifinále play-off:

HCB Karviná – HK FCC Město Lovosice 35:21 (21:12)

Nejvíc branek: Harabiš 7/1, Živanov 6, Růža, Solák, Užek, Široký a Nantl po 4 – Kupa 6, Motl 3/2. Rozhodčí: Šlezingr a Špunar. Sedmimetrové hody: 2/1 – 4/2. Vyloučení: 5:3. ČK: Solák (Karviná). Diváci: 1100. Stav série: 2:1.