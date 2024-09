Tak to bylo parádní představení, handbal, jak má být. Karvinští hráči v rámci předkola Evropské ligy doslova vystříleli bosenský Izvidač Ljubuški z palubovky a vyhráli 33:22.

Po takovém výsledku si lze jen těžko představit, že by se do atraktivní skupiny s příjemnou dojezdovou vzdáleností (Flensburg, Sesvete, Tatabánya), nedostali. Museli by v odvetě za týden v Bosně naprosto selhat.

Trenér HCB Michal Brůna ale varuje. „Náskok je to pěkný, ale my se hlavně nemůžeme nechat ukonejšit myšlenkou, že je hotovo. Musíme si v Bosně poctivě odpracovat opět celých šedesát minut,“ upozorňuje.

Kdo jej zná, ví, že sám dohlédne na to, aby baníkovci v Ljubuški, městečku u bosensko-chorvatských hranic, nic nepodcenili.

V neděli to ovšem byla velká jízda. Izvidač sice disponuje urostlými chasníky, jak trenér Brůna dopředu avizoval, ale rychlost a technické dovednosti byly na straně Karviné, která dominovala prakticky od začátku do konce. Ze řetězu se utrhl především Jonáš Patzel, autor devíti branek.

Už v první půli si Slezané vypracovali šestigólový náskok a po změně stran jej navýšili do podoby, která jim dává velké naděje, že si během podzimu zahrají skvělé pohárové zápasy se silnými soupeři. „Každý mezinárodní zápas v Evropě nás jako tým posouvá, potřebujeme se měřit právě s takovými silnými týmy,“ říká trenér Brůna.

Oproti předchozím ročníkům stráveným v EHF Cupu bude Evropská liga zase o level vyšší kvalita, kterou baníkovci k výkonnostnímu růstu potřebují. To vědí i karvinští fanoušci, kteří v hale domácí celek skvěle povzbuzovali a hnali za vysokým vítězstvím.

HC Baník Karviná – RK Izviđač Ljubuški 33:22 (18:12)

Sled: 1:2, 4:3, 6:5, 10:7, 12:8, 14:9, 16:10, 22:13, 26:16, 30:17. Rozhodčí: Leszczynksi, Piechota. Sedmičky: 2/2:3/3. Vyloučení: 5:4. Diváci: 1300.

Karviná: Vojtěch Košťálek, Mokroš, Mira – J. Patzel 9, Solák 5, Skalický, Křístek, Harabiš 5, Užek 3, Nantl 3, Franc, Široký, Prašivka 2, Blyzňuk 6, Václav Košťálek, Bajer.

Nejvíce branek Ljubuški: Ćeško, Sević a Odak po 4.