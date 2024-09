Cesta do města u bosensko-chorvatských hranic bude dlouhá, Slezané si během ní alespoň mohou pořádně naplánovat, jak uspět i na horké balkánské půdě a vylepšit vlastní klubový i národní koeficient.

Po prvním utkání, kdy Baník před vlastními diváky Izvidač doslova přejel 33:22, se totiž zdá, že jen zázrak by jej mohl připravit o podzimní jízdu Evropskou ligou. Trenér a předseda klubu Michal Brůna ale zůstává obezřetný.

„Divoké balkánské prostředí dělá divy. Trochu se obávám rumunských rozhodčích, aby náhodou nepodlehli atmosféře, s nimi je to často všelijak. Na druhou stranu máme už zkušený tým, který se po Balkáně už něco nacestoval, takže by nás nemělo nic překvapit,“ poznamenal ještě před odjezdem kouč karvinského týmu.

Baníkovci v prvním duelu soupeře dokonale konsternovali skvělým taktickým výkonem. „Bosňané byli překvapení, jak dobře jsme na ně byli připraveni. Nečekali to. Úplně jsme eliminovali jejich rozehrávače Vukšiće a soupeř nevěděl, co hrát. Je ale třeba dodat, že famózní výkon podal Vojta Košťálek v bráně, který měl 54 procentní úspěšnost zákroků. To jsem za svou kariéru snad ještě neviděl. Tím vykompenzoval několik našich nezdarů v útoku,“ vracel se k prvnímu zápasu Michal Brůna.

Co tedy udělat pro to, aby se karvinská výprava vracela v sobotu s postupem v kapse? „Uvidíme, s čím na nás vyrukují domácí, protože se stylem hry, jaký předvedli u nás, by se nechytili. Stoprocentně nás budou chtít něčím překvapit, útokem asi ne, ale možná změnou rozestavení. Musíme se dobře nachystat na všechny možné varianty, co by na nás mohli zkusit,“ říká Brůna.

Důležité bude, jak se vyspí klíčové postavy týmu a jak tým celkově bude bránit. „Když nebudeme jejich spojky pouštět do blízkosti brankoviště, bude to dobré. Klíčové bude nepodělat poločas, držet s nimi pořád vyrovnaný stav. Pak by se mohla projevit balkánská povaha a soupeř to postupem času zabalí. Nejhorší možný scénář by byl nechat ho jít do pěti, šestigólového vedení. To už by se nám nemuselo podařit zastavit,“ varuje Brůna.

Sobotní zápas v Bosně začíná v 19 hodin.