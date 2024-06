/FOTOGALERIE/ V Česku jsou nejlepší! Před týdnem ovládli finále extraligy, když Plzeň porazili 3:1 na zápasy, ještě předtím házenkáři Baníku Karviná vyhráli národní pohár. Celkově patnáctý mistrovský titul v historii klubu oslavili společně se svými rodinami a fanoušky na Den dětí 1. června na karvinských Lodičkách. A závěrečnou párty, na které nechyběla autogramiáda, společné focení, malování na obličej, dobré jídlo i pití, si všichni parádně užili.

Házenkáři Baníku Karviná letos vybojovali patnáctý titul v historii klubu a vyhráli i Český pohár. Se svými skvělými fanoušky to parádně oslavili 1. června na Lodičkách. | Foto: HC Baník Karviná

Byla to radost a zároveň i loučení. Dres mistrovského Baníku v příští sezoně už nebudou oblékat Jan Plaček, který ukončil kariéru, David Růža odchází do SHC Maloměřice Brno, Adam Ptáčník do SKKP Handball Brno a Dušan Živanov do bosenského týmu RK KONJUH Živinice. Kromě toho skončili v realizačním týmu fyzioterapeut Daniel Jaroš a kondiční trenér Dominik Lukács.

„Jsem hrdý na to, čeho jsme všichni společně dosáhli. I přes překážky a zranění, kterým jsme čelili, jsme dokázali překonat všechny výzvy a na konci jsme byli ti, kteří se radovali nejvíc,“ poděkoval prezident HC Baník Karviná a trenér mistrovského týmu mužů Michal Brůna po sezoně na webu klubu všem hráčům i partnerům a fanouškům za podporu na cestě za dvojnásobným triumfem v roce 2024.

„Poděkovat bych chtěl i všem, co nám nepřáli – kritikům a nepřátelům klubu. Dali jste nám obrovskou sílu a motivaci, abychom to společně zvládli,“ dodal Michal Brůna.

Skvělou zprávou je, že dlouhodobou smlouvu podepsal s Baníkem Dominik Solák, i se zlomeným nosem z reprezentace velký srdcař a rozhodující hráč tří vítězných duelů v letošním finále. Po dvouletém angažmá v Německu se do klubu vrací Vojtěch Patzel, starší bratr Jonáše. A novou posilu ulovilo vedení v Dukle Praha, odkud přichází pětadvacetiletá spojka Daniel Křístek.

Letošní titul je pro házenkáře Karviné celkově jubilejní patnáctý. Dvakrát byli mistry Československa (1968, 1972) a třináctkrát Česka (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018, 2022, 2024). V posledním finále neuspěli jen na startu v Plzni (25:30), další tři zápasy pak vyhráli (36:34 po s. h., 27:26, 35:27).