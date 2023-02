Martin Galia, jemuž brzy bude 44 let, se v létě vrátil ze zahraničí domů a znovu navlékl dres své Karviné. Kromě toho je ale velmi aktivní taky jako trenér – a to nejen mezi dospělými, ale i u dětí.

Moravskoslezský krajský svaz házené v minulých dnech uspořádal v Paskově minikemp pro brankáře a brankářky mladšího a staršího žactva, na který dorazilo přes dvacet mladých nadějí. Ty měl na starost nejen Martin Galia, ale taky trenérka Poruby a házenkářského centra Petra Vavříková. „Učili jsme je základy toho, jak by měli v brance přemýšlet. Už od dětství by měli vědět, co a jak dělají, jaké dělají chyby,” prozradil Galia, který brzy oficiálně ukončí reprezentační kariéru.

Martina Galiu přístup mladých brankářů a brankářek z celého kraje zaujal. „Pracovali na sto procent. Vydrželi i s koncentrací, z čehož jsem měl velkou radost,” pochválil je gólman se zkušenostmi ze Švédska, Německa, Švýcarska či Polska. „Je to pro ně nové, někteří ještě všechno nechápou, ale všichni byli po kempu hrozně spokojení,” těší jej.

V Moravskoslezském kraji vyrostla už řada výborných gólmanů. Potenciál mají i ti, kteří jsou teprve na začátku, podle Galii je s nimi ale třeba pracovat. „Velkým deficitem je, když v deseti nebo dvanácti letech neumí udělat rozštěp, málokdo ho zvládne na obě strany. Taky musí zapracovat na tělesné silové schránce, tedy na břišních svalech, na zádech či na celkovém držení těla,” upozorňuje opora karvinského Baníku.

Mladí gólmani se pod Galiovým vedením znovu sešli 6. února na specializovaném minikempu ve Frýdku-Místku a příští týden se potkají ještě v Novém Jičíně. „Je třeba, aby si zapamatovali, jaká cvičené jsme dělali. V průběhu tréninku, ale i před ním nebo po něm, na sobě musí každý pracovat. Taky trenéři mohou sledovat, když trénujeme s talentovanou mládeží kraje, aby to pak přenesli k sobě do klubů. Někteří už chodí a já doufám, že jich bude ještě víc,” uzavřel Galia.