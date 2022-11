„Byla to obrovská zkušenost hlavně z pohledu obrany. U soupeřů na takové úrovni je větší síla, rychlost a dynamika než se kterou se obvykle setkávám v dorostu,“ upozornil osmnáctiletý házenkář na rozdíl v kategorii mužů, navíc v Evropském poháru.

Stejně jako před týdnem v hale Rahovce hájili i doma svatyni Baníku junioři Brychlec s Mírou. Kromě gólmanů se trenér Michal Brůna musel obejít bez zraněných opor Užeka a Růži. Navíc postrádal i Skalického, jenž si po nešťastném uklouznutí na tréninku natáhl vazy v kotníku. Jeho úkoly na levém křídle převzali devatenáctiletí mladíci Petr Široký a Michal Folwarczny.

Do sobotní odvety naskočil český mistr ostře, v úvodní půli vedl až o deset branek a nakonec ji vyhrál 19:10. Po přestávce poslal kouč nasbírat zkušenosti v boji mladíky. „Sice promarnili náskok, ale nechtěl jsem je střídat. Chtěl jsem, aby si to dohráli až do konce. Kdy jindy dostanou takovou šanci?“ vrátil se Michal Brůna k závěru, v němž i jeho mladý tým zvládl nepříznivý stav 28:29 zvrátit ve výhru 32:29.

„Soupeř snižoval, ale o postup jsem strach neměl. Kkdyby to nešlo, nastoupili by zase ti zkušenější a dotáhli to do konce. Ale nakonec nebylo třeba,“ usmál se Šimon Klus. „První poločas byl z naší strany samozřejmě lepší než ten druhý. V tom jsme dostali šanci my mladí a jsem za to moc rád. Měl jsem trému, ale ta pak ze mě spadla, zápas jsme zvládli a postupujeme dál,“ radoval se Michal Folwarczny, střelec šesti gólů Karviné.

Úspěšný domácí víkend završili karvinští házenkáři v neděli, kdy ve čtvrtfinále porazili Lovce z Lovosic 29:24 a stali se prvním semifinalistou Českého poháru.