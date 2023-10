OBRAZEM: Pomalý rozjezd, skvělý finiš. Baník vede před odvetou ve Vídni o 6 gólů

/FOTOGALERIE/ V evropském poháru došli v minulé sezoně do čtvrtfinále, současná začaal pro české vicemistry až ve 2. kole. A vstup do EHF Cupu měli házenkáři Karviné skvělý, v úvodním zápase v sobotu doma před tísícovkou svých skvělých fanoušků jasně přehráli rakouský Fivers Handball Margareten z Vídně 32:26. Do odvety, která se v hale soupeře odehraje v sobotu 21. října, tak mají svěřenci trenéra Michala Brůny parádní šestibrankový rozdíl.

Házenkáři Baníku Karviná v úvodním zápase 2. kola evropského EHF Cupu porazili v sobotu doma rakouský Fivers Handball Margareten z Vídně 32:26. | Foto: HC Baník Karviná