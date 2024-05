/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tohle je jejich rok! V březnu házenkáři Karviné vyhráli Český pohár, když v jeho finále přejeli Zubří (27:17), a od soboty jsou i mistři extraligy! Ve čtvrtém finále porazili doma před do posledního místečka narvanou halou fanoušky, plzeňský Talent 35:27 a sérii play-off vyhráli 3:1 na zápasy. Na trůn se Baník vrátil po roční pauze, sesadil z něho svého soupeře.

Karviná - Plzeň (4. finále play-off extraligy, radost Baníku z titulu) | Video: Petr Kotala

Pro karvinský klub, který vychoval spoustu reprezentantů, je to celkově patnáctý titul, dvakrát se stal mistrem Československa (1968, 1972) a třináctkrát Česka (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018, 2022, 2024). v posledních šesti finálových soubojích se Baník vždy utkal s Plzní, titul získal pokaždé v sudých letech a tradici tým trenéra Michala Brůny letos neporušil!

Zdroj: Petr Kotala

I čtvrté letošní finále bylo v sobotu dramatické a vyrovnané. Karviná v 7. minutě vedla 2:1, hosté do 9. minuty otočili na 4:2, ale to bylo naposledy, kdy měli navrch. Domácí pak po pětibrankovém trháku odskočili odskočili na 7:4. Talent sice ještě dokázal srovnat (9:9) a několikrát se dostat na dostřel jednoho gólu, ale to bylo vše. Poločas vyhrál Baník 16:15.

Fantazie: Karviná má mečbol! Finále rozhodl opět Solák, v bráně čaroval Mokroš

A po přestávce už bylo dění na palubovcce zcela v jeho režii, většinu času vedl až o šest branek. A to po faulu Škvařila přišel na chvíli o otřeseného tahouna Soláka, hrajícího se zlomeným nosem z reprezentace. Domácí oporou byl znovu brankář Mokroš, který svými fantastickými zákroky přiváděl plzeňské střelce k zoufalství.

Karviná neuspěla jen v úvodním zápase finále v Plzni 25:30, další tři vyhrála 36:34 po s. h., 27:26 a 35:27.

Zdroj: Petr Kotala

Extraliga házenkářů – čtvrtý zápas finále play-off:

HC Baník Karviná – Talent tým Plzeňského kraje 35:27 (16.15)

Branky Karviné: Nantl 8, Solák 6, Fulnek 5, Široký 4, Patzel 3, Růža a Skalický po 2, Harabiš 2/1, Mokroš, Plaček, Užek 1.

Nejvíc branek Plzně: Kosteski 7, Vinkelhöfer 6/2, Bláha 5, Škvařil 4.

Rozhodčí: Biro a Kiss. Diváci: 2053. Konečný stav série: 3:1.

Konečné pořadí extraligy: 1. Karviná, 2. Plzeň, 3. Lovosice, 4. Kopřivnice, 5. KP Brno, 6. Dukla Praha, 7. Frýdek-Místek, 8. Zubří, 9. Jičín, 10. Nové Veselí, 11. Strakonice, 12. Maloměřice (udržely se v baráži), 13. Hranice (sestup).