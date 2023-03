Takže to nakonec tak špatné nebylo, že?

Konečné umístění v nás vyvolalo pocity určité rozmrzelosti a drobné rozčarování, ale i zdravé naštvání do další sezony. Ovšem podzimní část nového ročníku soutěže nám vyšla na výbornou, o čemž svědčí radostný pohled na tabulku soutěže. V momentální fázi jsme po osmi odehraných zápasech z celkových deseti na druhém místě tabulky, pouze o skóre za vedoucím týmem. Navíc s bilancí sedmi vítězství a pouze jedné prohry.

Jste malý oddíl, jak válčíte s energetickou krizí?

Energetická krize se na chodu našeho klubu zatím naštěstí nijak vážně neprojevila. A to zejména díky kvalitním a korektním vztahům panujícím mezi naším klubem a radnicí města Orlové. Město Orlová nám totiž poskytuje dotace na volné tréninkové hodiny, kterých jsme obdrželi 64. Díky tomu pak z klubové kasy platíme pouze malou část nákladů na pronájem sportovní haly. Město Orlová naši činnost podporuje nejen skrze tréninkové hodiny, ale i formou finanční, přes sportovní dotační program města Orlová. Za obě formy naší podpory patří městu Orlová obrovský dík. Navíc se našemu klubu povedlo v loňském roce získat sponzorský dar od společnosti Heimstaden. Také za ten bychom moc rádi veřejně poděkovali. Je o to cennější, že přišel v této těžké době.

Co podle vás stojí za dobrými podzimními výkony?

Během podzimní části soutěže se nám podařilo vhodně doplnit a tím i posilnit současný kádr. Následkem toho se nám podařilo stabilizovat výkonnost na již poměrné vysoké úrovni. Rozšíření kádru má za důsledek také to, že se nám začalo dařit otáčet i nepříznivě vyvíjející se utkáni, což se nám v předchozích letech příliš nedařilo.

Kde musíte přidat, abyste se dostali ještě výš?

Chtělo by to ještě další nové hráče. Z důvodu zdvojení všech postů, a také, aby se nám již nestávalo to, že na některé utkání odjíždíme v dost okleštěné sestavě. Pokud jde o další rozvoj klubu, tak bychom se měli zaměřit na založení mládežnického mančaftu, aby v handball v Orlové neskončil společně s koncem týmu mužů. I když všichni moc dobře chápeme, že to bude běh na delší trať.

Jaké máte na jaře ambice?

V současně chvíli nás čekají poslední dvě utkání základní části naší divize Sever 3. ligy házené mužů a následná nadstavba soutěže. V této divizi samozřejmě chceme urvat první místo a jít ve výborné pozici do nadstavby, ve které se bude bojovat o umístění na prvních čtyřech místech. Poté se v této konkurenci pokusíme zabojovat o umístění na bedně.