„Získali jsme povinné body,“ hodnotil domácí výhru nad Maloměřicemi trenér Baníku Michal Brůna. Skóre středečního duelu otevřel Solák, Jihomoravané odpověděli gólem Koubka a až do stavu 6:6 dokázali držet krok. Pak třemi brankami v řadě za sebou odstartoval domácí trhák Růža. Poločas Karviná suverénně vyhrála 16:7.

„Utkání se rozhodlo už v prvním poločase, kde nám domácí utekli na rozdíl devíti branek. Ve druhém poločase domácí trenér Brůna prostřídal sestavu a umožnil nám trochu korigovat stav,“ konstatoval František Urban, kouč Maloměřic.

„Byl to pro nás dobrý zápas pro zkoušení různých nových variant. Adam Ptáčník a Honza Plaček si zkusili hru na pravé spojce v obraně i útoku. Druhý poločas si mohli zahrát Ondra Krawczuk, Šimon Siročák a také Ondra Míra v brance. Posbírali tak zase trochu cenných zkušeností,“ vysvětlil karvinský kouč změny v sestavě týmu.

Baník teď bude bojovat o postup do další fáze Evropského poháru, doma si proti Gračanici uhrál čtyřbrankový náskok. „U nich to bude ještě těžké, úplně něco jiného než u nás doma,“ upozornil Michal Brůna, že bouřlivé prostředí a podpora fanoušků budou v sobotu hrát do karet bosenskému celku.

A po návratu ve čtvrtek 15. prosince od 19 hodin bude Karviná už zase hrát o body v 18. kole extraligy v Jičíně.

Extraliga házenkářů - předehrávka 17. kola:

HCB Karviná – SHC Maloměřice 27:22 (16:7)

Branky Karviné: Růža 7, Fulnek, Solák a Nantl po 3, Harabiš 3/1, Plaček, Siročák a Ptáčník po 2, Patzel a Široký po 1.

Nejvíce branek Maloměřic: Koubek 6, Horut 3, Krošík 3/1.

Rozhodčí: Kremláček a Procházka. Sedmimetrové hody: 1/1 – 3/1. Vyloučení: 0:2. Diváci: 576.

Sled branek: 3:2, 6:6, 19:7, 21:14, 26:18, 27:22.