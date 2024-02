/FOTOGALERIE/ Na horké palubovce nebezpečného rumunského soupeře sice v sobotu padli, ale pouze o jediný gól. Naděje házenkářů Karviné na postup mezi osm nejlepších celků evropského EHF Cupu tak sále žije! Po prohře s CSA Steaua Bukurešť 27:28 mají nyní pohárový osud ve svých rukou, všechno se rozhodne v domácí odvetě osmifinále, kterou Baník hraje před svými skvělými fanoušky v sobotu 17. února.

První zápas osmifinále EHF Cup Steaua Bukurešť - Baník Karviná 28:27. | Foto: CSA Steaua Bukurešť

Od začátku to byla pořádná přetahovaná, skóre prvního utkání v Bukurešti se neustále přelévalo z jedné strany na druhou a poločas skončil zásluhou branky Jonáše Patzela remízou 14:14.

Vyrovnaný stav pokračoval i po přestávce, ale když v 39. minutě znovu střelecky zaúřadoval Patzel, Baník poprvé v duelu vedl 19:17. Šanci jít do většího trháku měl ve 42. minutě po červené kartě pro domácího Mousaviho Ghalehmirze. Nevyšlo to, byla to naopak oslabená Bukurešť, která šla do vedení.

V dramatickém finiši nejprve nepříznivé skóre srovnal Patzel a chvíli po něm i Dominik Solák. Tři minuty před koncem byl stav 26:26. Výhru domácímu favoritovi třicet vteřin před závěrem trefil Burlacu a na konečný výsledek 27:28 pak ještě stihl proměněným sedmimetrovým hodem snížit Solák.

Odveta osmifinále EHF Cupu se Steauou Bukurešť se v Karviné hraje v sobotu 17. února (18 hodin), ještě předtím ale Baník v předehrávce 22. kola české extraligy hostí v úterý 13. února doma Hranice (18 hodin).

EHF Cup házenkářů – první zápas osmifinále:

CSA Steaua Bukurešť – HC Baník Karviná 28:27 (14:14)

Nejvíc branek Bukurešti: Constantina 6, Sandru 5, Milošević 4.

Branky Karviné: Solák 9, Patzel 8, Fulnek a Skalický po 3, Harabiš 2, Užek a Široký po 1.

Rozhodčí: Menendez a Fabian (oba Šp.). Sedmimetrové hody: 2:2 – 5/3. Vyloučení: 5:3. ČK: 42. Mousavi Ghalehmirz (Steaua). Diváci: 400.