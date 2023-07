/FOTOGALERIE/ Obhajoba mistrovského titulu jim nakonec unikla, přestože ve finále extraligy vedli nad Plzní 2:0 na zápasy. O to víc si házenkáři Karviné slibují od nové sezony. Tým trenéra Michala Brůny se na ni začal připravovat v pondělí a skvělou zprávou je, že jeho sestava zůstala stejná.

Házenkáři Karviné zahájili v pondělí 10. července letní přípravu na novou sezonu. Celý kádr zůstal pohromadě, navíc získali novou posilu. | Foto: HC Baník Karviná

„Kádr jsme udrželi kompletní,“ prozradil pro web klubu zkušený karvinský kouč Michal Brůna a zároveň představil i novou tvář v dresu Baníku.

„Je to pravá spojka, levák Dušan Živanov, který by nám měl konečně otevřít i hru na pravé straně. Byli jsme prakticky jediný tým v lize bez leváka na pravé spojce. Chceme tak pomoct hlavně Fulnekovi v jeho míře zatížení a zodpovědnosti na pravé spojce, kde má právě on nevýhodu pravé střelecké ruky,“ pochvaluje si trenér příchod 27leté srbské akvizice, ulovené v Handballu Brno

FOTO: Opory trénovaly doma, obrovskou školu zažili v Polsku karvinští mladíci

Bude to jediná nová tvář v karvinském dresu? „K týmu se také připojí čtyři talentovaní mladíci, kteří se pokusí v následující sezoně vydobýt stálé místo v našem kádru,“ řekl Michal Brůna s tím, že jejich jména prozradí až v srpnu.

Po pondělním tréninku v domácí hale se čeští vicemistři v úterý vydali na Zámeček Petrovice, kde je čeká týdenní soustředění.

„Silná stránka je určitě parta, kterou kluci vytvořili. Motivace za vítězstvím a obětování se pro tým i jeden za druhého. Nejslabší jsme měli určitě přesilové hry a rychlý přechod do útoku, na kterých musíme zapracovat,“ naznačil trenér, čemu se budou v letní přípravě přednostně věnovat.

Gólman Ciupa zůstává v Karviné a těší se na ligu, Clement zamířil do Třince

„Porážka z finále pořád bolí a mrzí mě to. Byl to cíl celého týmu, chtěli jsme titul, ale bohužel se to nepovedlo. Teď už na to ale musíme zapomenout a tvrdě se připravit na start nové sezony,“ přiznal střední spojka Jonáš Patzel, který před rokem nahradil v Karviné svého staršího bratra Vojtěcha.

Do nového ročníku extraligy vstoupí Baník v sobotu 2. září doma proti Strakonicím a ambice pro sezonu má stejně vysoké jako před rokem.

„Není třeba nikoho motivovat. Hráči které trénuji, moc dobře ví, že jediná možnost jak se zapsat do Karvinské historie je titul. Vím, že ti, co tady jsou, udělají pro to vše,“ konstatoval kouč Michal Brůna.