Francouzský Montpellier patří mezi největší házenkářské kluby v Evropě. Dříve za něj hrával i bývalý reprezentant Jan Sobol, který se teď na několik dnů do Francie vrátil, aby načerpal cenné trenérské zkušenosti.

Jan Sobol na stáži ve francouzském velkoklubu z Montpellier | Foto: Deník/VLP Externista

Jan Sobol ještě loni hrával za extraligovou Karvinou, které pomohl k titulu. Po sezoně hráčkou kariéru ukončil a začal se naplno věnovat trénování mládeže. Vede mladší žáky a mladší dorostence v Karviné, své zkušenosti předává i krajskému týmu Moravskoslezského kraje.

Za francouzský Montpellier hrával v letech 2007 až 2010. Tehdy v týmu působil třeba i hvězdný Nikola Karabatič. Před pár dny v tomto slavném celku absolvoval i desetidenní stáž. „Chtěl bych poděkovat karvinskému Baníku. Zaplatili mi letenky, umožnili mi cestu. Tímto směrem vzdělávání trenérů a mládeže se v Karviné chceme vydávat,“ řekl bývalý křídelník, který si stáž domlouval u trenéra a manažera Montpellier Patrice Canayera, jenž je hlavním koučem slavného celku už 29 let.

Montpellier je prvním klubem ve Francii, který otevřel mládežnickou akademii. Klub už vychoval řadu známých reprezentantů a další určitě brzy objeví. „Pravidelně mají v akademii hráče, kteří postupují do jejich A týmu,“ uvedl Sobol.

Organizace mládeže je ve Francii jiná než u nás. „Děti do 15 let trénují jednou týdně, další tréninky pak mají s výběry. Základna hráčů je tam veliká, dětí mají opravdu hodně a vybírají z nich ty největší talenty,“ prozradil Sobol, který ve Francii hrával taky za Dijon. „Kategorie od našeho dorostu tam trénují už pětkrát týdně, k tomu mají čtyři posilovny. Makají jako profíci, mají i kondiční trenéry. Jsou na internátech a tráví spolu spoustu času,“ dodal.

Bývalý reprezentační křídleník během své desetidenní stáže sledoval i čtyři tréninky mužského týmu. „Viděl jsem v akci spoustu světových hráčů. Byl jsem i na utkání s PSG, které Montpellier vyhrál o třináct gólů. V hale byla skvělá atmosféra. Když jsem z Francie odcházel, tak se hala teprve dokončovala, byl to super zážitek. Taky jsem se dostal na videopřípravu,“ prozradil.

Jan Sobol si svou francouzskou stáž užil. „Setkal jsem se se skvělým pedagogickým a profesionálním přístupem. Bavil jsem se s trenéry různých kategorií, ptali se mě, jak to děláme u nás. Přerušovali tréninky a ptali se mě, co si o všem myslím. Mohl jsem se tak zapojit a komunikovat,“ svěřil se někdejší skvělý křídelník, který v Montpellier nebyl nejspíš naposledy. „Navázal jsem nové kontakty a příští rok tam můžeme jet na turnaj i soustředění s karvinskými mladšími a staršími žáky. Trenér Canayer mi řekl, že u nich mám dveře otevřené, kdykoliv se můžu vrátit. Když přijedu příště, můžu vést i tréninky žactva. Oni mi do toho budou zasahovat a já se tak budu moct zase něco naučit,“ uzavřel.