/VIDEO/ Neděle 2. dubna 2023 bude v historii bohumínské ženské házené navždy zapsána zlatým písmem. V roce desátého výročí od svého založení místní 1. SC úspěšně dotáhl do konce postup do první ligy, když v přímém souboji o celkové vítězství ve druhé lize, skupině Východ, a po nervy drásajícím průběhu, porazil SK Žeravice 31:30. „Pocity? Nepopsatelné. Mám slzy v očích,“ řekl po prvotních oslavách trenér A-týmu a člen výboru Jaroslav Kalous, který byl před dekádou u zrodu klubu.

Postup házenkářek Bohumína do první ligy (2. dubna 2023). | Video: David Hekele

Jak už výsledek napovídá, šlo o velké drama do poslední vteřiny. Domácí družstvo sice pustilo soka jedinkrát do vedení, a to hned v úvodu, a pak si vypracovalo až čtyřbrankový náskok, ale Žeravice se dotáhly. Dvě minuty před koncem mohla na dát Bohumínu odstup dvou tref, a tím i klid, autorka sedmi gólů v duelu Karolína Vachtarčíková, jenže neproměnila sedmimetrový hod.

Záhy srovnala Daniela Podaná, na což odpověděla 71 vteřin před koncem Natálie Klimková. Jak se později ukázalo, šlo o zlatý gól, protože Bohumín už těsný rozdíl uhájil. „Nejsem jen trenér, ale vůbec součast celého týmu, jako kdybych na tom hřišti sám byl. Prožívám ty emoce zároveň s hráčkami. Nakonec nám v tomto vypjatém utkání nejvíce pomohli diváci. Byli dalším hráčem na hřišti,“ ocenil svým chraplavým hlasem hlavní kouč Jaroslav Kalous kulisu tvořenou oficiální návštěvou 350 diváků, na které se podstatně podíleli i hostující příznivci.

Zajímavostí bylo, že průběh – zvlášť takto dramatický – neprožívali jen tito soupeři. Pokud by se totiž zrodila remíza, spadl by postup do klína Veselí na Moravě. Nestalo se. Nahoru jde Bohumín díky lepším vzájemným zápasům.

„Na zápas jsme se pečlivě připravovali. Podle záznamů jsme byli nachystaní na střelkyně, věděli jsme, odkud přesně střílí, jaké dělají kličky, nebo mají signály. Zároveň jsme se prosadili naší doménou z celého průběhu sezony, tedy moderní rychlou hrou, kdy po obdrženém gólu jsme okamžitě šli dopředu. Myslím si, že jsme zúročili fyzickou a kondiční přípravu,“ uvedl Jaroslav Kalous.

Bohumín se vrací do druhé nejvyšší soutěže po roce. Loni skončil v první lize poslední a sestoupil. „Cílem bude určitě záchrana,“ dodal Kalous.

1. SC Bohumín 98’ – SK Žeravice 31:30 (15:12)

Nejvíce branek: Vachtarčíková 7/2, Klimková 4, Planková 4, Mucková 3/1, Dejová 3, Desortová 3 – Stuchlíková 9, Možíšová 7/1, Rodeková 4, Brázdilová 4. Rozhodčí: Horák a Fiala. ŽK: Planková, Pudichová, Klimková – Trojková. Vyloučení: 4:6. Sedmičky: 5/3 – 1/1. Diváci: 350.

Konečná tabulka 2. ligy, skupiny Východ:

1. Bohumín 269:209 12

2. Veselí n. M. 227:210 12

3. Žeravice 231:194 10

4. Lesana Zubří 237:257 4

5. Velká Bystřice 164:258 2