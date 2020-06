Stavba plotu není levná záležitost, ale rozhodně se dá ušetřit. Stačí k tomu správný výběr materiálu a trocha šikovnosti. Plot vytváří první dojem před vstupem na pozemek a mnoho vypovídá o majiteli domu. Při jeho stavbě myslete na to, aby svou výškou, materiálem a konstrukcí souzněl jak s budovou, tak s okolím.

Zdroj: deníkTřímetrová betonová bariéra, která chrání chatku na maličkém pozemku, není vhodné řešení. Hodně vysoký a plný plot sice zajistí dokonalé soukromí, zároveň ale přinese stín, především ráno a k večeru. Nechcete-li, aby dům působil jako pevnost, postačí vám oplocení vysoké od 120 do 150 centimetrů. Každý plot je však možné s menším či větším úsilím překonat, proto se vyplatí investovat spíše do elektronického zabezpečovacího zařízení než do dvoumetrové zdi s ostnatým drátem.

Někdy se zapomíná na to, že plot ovlivňuje mikroklima na pozemku, je totiž překážkou pro vzdušné proudění, a může tak zpříjemnit, či narušit prostředí v zahradě. Především na osluněném svahu klesá v noci chladný vzduch na nejnižší místo. Jestli chcete, aby se zahrada ráno opět rychle prohřála, nesmí odtoku chladného vzduchu stát v cestě žádné bariéry. Proto by měl být spodní plot zahrady propustný – ať už drátěný, laťkový, nebo živý. Podobný princip platí i pro ochranu domu před větrem. Když větrný poryv narazí na nepropustnou zeď, tak podle fyzikálních zákonů vytvoří vír a účinek větru se tak znásobí. V tohoto pohledu je ideální kombinace propustného plotu s bariérou vyšších stromů nebo keřů.

Při volbě konkrétního typu plotu hraje pochopitelně roli jeho cena. Nejlevněji vyjde stavba z ocelového pletiva, naopak mezi nejdražší patří kované ocelové ploty. Nejméně pracnou variantou je pak stavba z hotových prefabrikátů.

Celý článek čtěte ve čtvrtečním magazínu Hobby, který je součástí regionálních Deníků

Dále čtěte:

- Škodná na zahradě

- Kořenová čistička

- Autem do Chorvatska

Předplaťte si Deník s pravidelnými čtvrtečními přílohami již od 76 Kč měsíčně. (objednávejte ZDE) nebo si jej můžete objednat i telefonicky na 272 015 015.