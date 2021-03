Tyto impozantní solitéry nejsou v našich domovech žádnými nováčky. V prostorných měšťanských bytech s vysokými stropy, v halách, zimních zahradách vil či zámeckých sklenících mívaly tyto vznešené rostliny dokonalé podmínky pro svůj dlouholetý růst. Stejně jako v současnosti i v minulosti stávaly sošné rostliny dost peněz, proto bývaly ceněnou součástí dědictví.

Palmy rostou v oblastech subtropů, tropů až po vysokohorské masivy. Existuje jich kolem tří tisíc druhů a dosahují velmi odlišných výšek – od dvou až po více než dvacet pět metrů, různé jsou i tvary jejich listů. Avšak jen některé z nich lze využít pro pěstování v interiéru. Možností, jak exotickou krásku přesně podle vašeho gusta získat, je několik.

Kde je koupit

Na trhu najdete specializovaná zahradnictví, v nichž si můžete už vypěstovanou rostlinku vybraného druhu připravenou pro pěstování v běžných podmínkách zakoupit. Některé palmy, třeba žumara nízká, se množí kromě semen také odnožemi. Pokud někdo z vašich přátel takový druh pěstuje, stačí dobře zakořeněnou odnož opatrně oddělit od mateční rostliny a zasadit ji do hlubšího květináče.

Na specializovaných e-shopech si lze opatřit semena a vypěstovat si palmu doma vlastními silami. Podmínkou úspěchu jsou však čerstvá semena, aby se klíčení povedlo. Opatřit si je můžete také během dovolené u moře rovnou z vybraného stromu. Obrňte se však trpělivostí, protože semena budou potřebovat k naklíčení několik měsíců. Pěstitelskému úspěchu napomůže odstranění tuhé slupky a namočení do vody pokojové teploty, kterou několikrát vyměňte. Podle některých pěstitelů stačí den, jiným se osvědčila delší doba máčení.

Pak už stačí semeno zasadit do speciálního substrátu, hodně se používá lignocel, osvědčila se také směs rašeliny a říčního písku, případně zemina s pískem. Zvolte hloubku, která odpovídá velikosti semene. K naklíčení bude potřeba uložení na teplé místo. Nádobu překryjte folií a zeminu nenechte vyschnout, rozhodně však nesmí být přemokřená. Pokud bude vaše snaha korunována úspěchem, dopřejte mladým choulostivým palmičkám dobře propustný substrát s rašelinou nebo listovkou a v prvních měsících pravidelnou a vydatnou zálivku.

Pozor na studené nohy!

Pěstování palem není náročné, zvládne je i poučený začátečník. Rostlinám stačí zkrátka nabídnout domácí podmínky, které se blíží těm v přírodě. Pokud sáhnete po druhu, který pochází deštných pralesů, musíte se postarat o dostatečné teplo a vlhko. Naproti tomu palmy z pouštních oblastí jsou uvyklé na suchou půdu a minimum srážek. Všechny potřebují hodně světla, ne však v blízkosti oken. Většině druhů prospěje letnění v polostínu, zvlášť opatrní buďte v případě pralesních arekových palem, kterým by přímé slunce ublížilo. Rostlinám vyhovuje obvyklá pokojová teplota kolem dvaceti až dvaceti tří stupňů, třeba datlovník však zvládne teplotu až o deset stupňů nižší.

V létě palmy potřebují vydatnou zálivku, kořen však nesmí zůstat trvale v mokru. V zimním období rostliny, které pocházejí ze subtropů, ocení pobyt v místnosti, kde teplota dosáhne maximálně patnáct stupňů. Horké radiátory a suchý vzduch jim nebude svědčit. Bydlíte v paneláku nebo jste zvyklí na vytápěný byt? Zvolte palmu z tropů, té to vadit nebude.

Palmám obecně velmi škodí průvan a „studené nohy“ neboli chladná podlaha. Nezapomeňte proto pod květináč umístit třeba kobereček, případně dřevěnou podložku na kolečkách, která zároveň usnadní manipulaci s rostlinou. Dokonalým řešením je pak vytápěná podlaha.

Palmy nemají rády změny

V zimním období zálivku omezte. Svým exotickým kráskám ale často dopřejte rosení, případně lehkou spršku. Hnědnoucí konečky listů jsou signálem suchého vzduchu, zvyšte proto intenzitu vlhčení třeba přistavením odpařovacích nádob v blízkosti rostliny. A mějte na paměti, že všechny palmy opravdu velmi špatně snášejí změny. Byť půjde jen o přemístění v rámci jednoho pokoje. Výsledkem bude zpomalení růstu nebo zežloutnutí starších listů.

Nechuť ke změnám se stejnou mírou týká také přesazování. Pusťte se do něj, až když kořeny prorůstají ven ze spodní části květináče a rostlina nemá prostor pro další růst a bude stagnovat nebo se různě deformovat, dokud nedostane víc místa. Vyberte samozřejmě větší, ale úzkou nádobu, protože kořenový systém palem roste rovně dolů, nikoli do šířky. Mají přirozenou schopnost zapouštět kořeny hluboko do země, aby dosáhly na stěží dostupnou spodní vodu.

Důležitá je také důkladná drenáž ve spodní části nádoby, čím bude rostlina větší, tím vyšší by měla být vrstva štěrku, hrubého písku, keramzitu nebo malých říčních oblázků. U mladé rostlinky stačí pět centimetrů, vzrostlá palma ocení dvakrát tolik. Drenáž se postará o to, aby voda nezůstala stát v kořenech.

Zemina by měla být propustná s větším množstvím písku a rašeliny. V obchodech najdete substrát určený přímo pro palmy. Po zasazení dopřejte rostlině zálivku vlažnou vodou, během příštích tří, možná čtyř let jen vyměňujte svrchní část substrátu a přihnojujte speciálním přípravkem od poloviny března do konce září. Z ryze přírodních prostředků se zkušeným pěstitelům osvědčil vyluhovaný kravský trus.

Na zahradě po celý rok

Pokud chcete, aby exotická kráska zdobila vaši zahradu po celý rok, vyberte si druh, který je odolný proti chladu a mrazu. Zasněžené palmy uvidíte sice zřídka, ale třeba fotografie pěstitelů na webu tropic.cz z ledna letošního roku dokládají, že mrazuvzdorné druhy zvládnou i opravdovou ladovskou zimu.

V nížinných teplých oblastech máte šanci na úspěch. Nejméně metr vysokou rostlinu v dobré kondici musíte vysadit na jaře, aby do podzimu mohla vytvořit dostatečný kořenový systém, který odolá mrazům. Zvolte jižní slunnou stranu, pokud je to možné v mírném svahu nebo ve skalce. Stejně jako v případě pokojových palem bude rostlina potřebovat důkladnou drenáž pro odtok přebytečné srážkové vody a velmi propustnou zeminu. V zimě se postarejte o důkladnou ochranu, nejvíce škodí chlad v kombinaci s vlhkem. Důležité je především chránit vršek palmy. Na místě je zabalit rostlinu do prodyšné textilie, ochranné návleky jsou běžně na trhu, případně vybudovat přístřešek. Pokud pěstujete palmy v kontejnerech, rozhodně je na zimu přemístěte do skleníku či zimní zahrady.

Nenáročné druhy

Pokud si chcete pořídit vlhkomilnou palmu do svého bytu, možná najdete tu pravou mezi rodem Chamaedorea, který pochází ze Střední a Jižní Ameriky. Výhodou je jejich výška kolem dvou až tří metrů. Nejčastějším hostem bývá v našich interiérech horská palma neboli Chamaedorea elegant, která dorůstá jen do dvou metrů. Zvládnete jistě také pěstování žumary nízké, Chamaerops humilis, s velkými vějířovitými listy. Roste spíše do šířky, má mnoho kmínků, které vytvářejí vzhled keře. Hodí se proto spíše do velkých hal či zimních zahrad. V létě jí svědčí slunce, v zimě potřebuje odpočinek s teplotou maximálně deset stupňů.

Krásná areková palma pochází z vlhkých džunglí Malajsie, proto jí teplo a vlhkost dopřejte i v bytě. Ořechy, které mají psychotropní účinky, sklízet sice nebudete moci, ale rostlina alespoň odstraňuje ze vzduchu chemické toxiny.

Snadno se pěstuje také elegantní rajská palma Kentia, občas ji lze najít i pod synonymním rodovým názvem Howea, protože pochází z jediného místa na světě – tichomořských ostrovů Lord Howe. Má raději světlo, ale poroste i v polostínu a ve stínu. V létě jí svědčí teploty nad dvacítkou, v zimě jen málo nižší. Zálivku potřebuje střední, v zimě spíše nízkou. Miluje vzdušnou vlhkost a letní déšť.

Domov Washingtonie vláknité je v Mexiku a Kalifornii. Má vějířovité, téměř okrouhlé listy. Roste poměrně rychle, proto se hodí spíše do velkých místností. Potřebuje velmi teplé, světlé a vzdušné stanoviště, dopřejte jí letnění. Přes zimu jí přesuňte na dobře osvětlené, ale chladné stanoviště s teplotou maximálně deset stupňů.

Palmu konopnou, Trachycarpus fortunei, lze pěstovat jak ve volné půdě na zahradě, tak doma v květináči. Snáší teploty až minus patnáct stupňů pod nulou. Je však třeba omezit zálivku na dny, kdy mrzne, a pojistit se správným zazimováním rostliny.

Zasaďte si kokosový ořech

Kokosovník lze při troše štěstí vypěstovat z koupeného ořechu. Na rozdíl od jiných palem roste velmi rychle, do dvou let ji budete mít až u stropu. Základem úspěchu je dodržení několika základních pravidel.

Měli byste však předem vzít v úvahu, jestli této tropické krásce dokážete zajistit podmínky, které potřebuje. Vyhovuje jí slunné světlé místo, nikoli však přímé slunce. Při letnění jí bude svědčit polostín. Nejlepší teploty pro pěstování se pohybují od dvaceti do dvaceti pěti stupňů v létě a v zimě nesmějí klesnout pod osmnáct stupňů. Substrát připravte lehký a propustný, s přídavkem písku a rašeliny. V létě kokosovník vyžaduje opravdu hojnou zálivku, zimě ji omezte. V suchých bytech je dokonce potřeba tuhle palmu dodatečně rosit.

Necháte-li se okouzlit půvabem už vzrostlé rostliny a koupíte si ji, měli byste jí vytvořit podmínky, na které je zvyklá. Ideální místem bývá zimní zahrada nebo skleník, protože kokosové palmy bývají pěstovány při teplotách, které přesahují třicet stupňů, při vysoké vlhkosti a množství světla. Pokud se vám ale podaří vypěstovat si rostlinku doma přímo z ořechu, bude se jí dařit i v bytě. Začněte jeho pečlivým výběrem. Zkušení pěstitelé doporučují nepříliš velký kus oválného tvaru, který bude obsahovat hodně kokosové vody a nebude mít poškozená budoucí klíčící oka na své horní straně. Nejjistější je přivézt si ořech přímo z nějaké tropické destinace, nákup v supermarketu je sázkou do loterie. Umytý ořech dejte do vyšší nádoby a ponořte do teplé vody, u které budete udržovat teplotu kolem třiceti stupňů (např. na radiátoru).

Vodu je třeba měnit a kokosy chránit před plísní. Rostlinky vyklíčí během několika týdnů a s přesázením do substrátu s pískem či perlitem není třeba otálet. Palma sama oddělí ořech až po třech letech. Vyzkoušet můžete i zapuštění ořechu do lehkého substrátu přibližně z jedné poloviny. Klíčení však trvá až půl roku. Po celou dobu nesmí kokos ani vyschnout, ani uhnít, potřebuje teplotu půdy nejméně kolem dvaceti stupňů.

Stačí pecka datle

Palmu si můžete vypěstovat i z datlové pecky, která třeba zbyla od Vánoc. Počítejte však s tím, že váš exotický solitér doroste do výšky dvou metrů a bude potřebovat větší místnost. Než k tomu ale dojde, uplyne ještě hodně času, protože datlovník roste pomalu. V ideálním případě vás půlmetrový stromek potěší svým zářivě zeleným vějířem listů za dva roky.

Než se pustíte do výsadby, namočte na dva až tři dny pecky do teplé vody. Pak si připravte kyprou zeminu z dílu písku a dílu rašeliny, prostě lehký substrát. K vyklíčení pecky potřebují, abyste jej udržovali mírně vlhký, a teplotu, která neklesne pod dvacet stupňů. K vytvoření vhodného mikroklimatu stačí přiklopit místo výsadby třeba plastovým kelímkem. Obrňte se trpělivostí, protože první rostlinky se mohou objevit za šest týdnů až tři měsíce, v různých intervalech. Do přesazování do květináčů se pusťte, až datlovníky budou mít deset centimetrů. Substrát by měl být lehký, propustný, s vysokým podílem humusu. Vhodný je jakýkoli rašelinový pro palmy. Mladé rostlinky nevystavujte přímému slunci, to bude svědčit až starších palmám. Pokud to bude možné, dopřejte jim letnění.