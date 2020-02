Novou brankářskou oporou havířovských hokejistů je Aleš Stezka, který si v barvách Liberce a Chomutova zachytal v extralize. Loni působil také v Ústí nad Labem. „Můžu to tady hodnotit jen pozitivně. První cíl se nám povedl, jsme v osmičce. Teď se snažíme o šestku, abychom se vyhnuli předkolu play off,“ uvedl.

Stezka letos zasáhl už do čtyřiceti zápasů a úspěšností zákroků se blíží k 91 procentům. „Pro mě je lepší, když se hraje třikrát týdně, než kdybychom jen trénovali a čekali na zápasy. Teď je ale dobře, že byla reprezentační pauza a všichni si tak mohli na chvíli odpočinout,“ uznal.

Stezka je v Havířově spokojený. „Žena pracuje ve školce, do školky chodí i malý. Líbí se nám tady. Město je super, navíc je to kousek do Ostravy,“ říká třiadvacetiletý gólman, jehož v draftu NHL 2015 ulovila Minnesota Wild.

Havířovské v průběhu minulých týdnů trápila rozsáhlá marodka, a tak hodně prostoru dostali v zápasech i dosud ne tolik zkušení mladíci. „Chytli to za pačesy a ukázali, že jsou šikovní,“ pochválil je Stezka. Ovšem tito mladíci čas od času vyrobili i nějakou tu chybu navíc, a tak se brankář AZetu během utkání rozhodně nenudil. „Každý se chybami učí, navíc vás mohou i někam posunout. A pak jsou tady i starší hráči, kteří to mohou napravit,“ dodal.

Matoušek? Super člověk

Vedle Stezky sbírá cenné zkušenosti i dvacetiletý Jiří Matoušek, který letos zasáhl do pěti zápasů a ukazuje hodně zajímavý potenciál. „Je strašně šikovný. Když jsem byl nějakou dobu mimo kvůli zranění, tak mě skvěle zastoupil a odchytal to parádně. Pokud na sobě bude pracovat tak, jak pracuje, tak před sebou má velkou budoucnost. Navíc je to hodný kluk a super člověk,“ řekl Stezka na adresu svého parťáka.

Stezka, jenž se narodil v Liberci, má v Havířově smlouvu do konce sezony s následnou opcí. A co bude pak, to zatím neřeší. „Teď se tím ani nechci zabývat. Všechno se bude řešit až po sezoně, teď je hlavní co nejlepší výsledek. Ale jsme tady spokojení,“ řekl závěrem.