Koronavirus naštěstí nezasáhl ani do jejich řad, ani do řad Západočechů, takže se utkání může odehrát. Takové štěstí třeba neměly celky Kadaně, Frýdku-Místku a Přerova, jejichž duely byly odloženy právě kvůli výskytu koronaviru v těchto klubech.

„Tohle se bude během sezony nejspíš dít často,“ procedil skrz zuby trenér AZetu Jiří Režnar, jehož tým v přípravě válel.

Porazil zaslouženě extraligové Vítkovice i prvoligové konkurenty. „Uvidíme, co bude v mistrovské sezoně. Kádr jsme slušně posílili, základem je ale vždy dobrá parta,“ správně upozornil trenér Režnar.

„Soutěž bude vyrovnaná, všechny týmy posilovaly. I taková Kadaň, kam přišlo pár kluků z rozpadlého Chomutova,“ varuje kapitán AZetu Jan Maruna, který si pochvaluje příchody zkušených borců Martina Adamského, Romana Szturce a Antonína Bořuty. „Zkušení kluci, super do kabiny. Všichni mezi nás bez problémů zapadli,“ dodává.

Týmové pojetí a dobrá parta by měly být vidět i v dnešním duelu proti Sokolovu (od 17 hodin). „Je to pro nás první soutěžní utkání, které chceme zvládnout. Soupeř před sezonou posílil, má větší ambice než v poslední sezoně. My ale máme také nějaké ambice a doma budeme chtít vítězit, abychom potěšili naše fanoušky,“ říká manažer havířovského klubu a rovněž asistent trenéra Režnara Pavel Zdráhal.

POSLEDNÍ VÝSLEDKY V PŘÍPRAVĚ

AZ Havířov – Vítkovice Ridera 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 15. Seman (Szturc, Doktor), 19. Sklenář (Chroboček, Bořuta), 33. Doktor (Cihlář, Bořuta), 55. Adamský, 55. Sklenář (Chroboček, Fridrich) – 2. Marosz (Schleiss), 51. Koch (Dočekal).

AZ Havířov – JKH Jastrzebie 3:2 sn (1:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Sklenář (Mrowiec, Maruna), 29. Seman (Sklenář, Szturc) – 9. Kasperlik (Sawicki), 48. Rác.

JKH Jastrzebie – AZ Havířov 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 16. Pelaczyk, 58. Rác (Walega, Urbanowicz) – 9. Mrowiec (Sklenář), 12 Fridrich, 37. Rašner (Maruna), 44. Rousek.