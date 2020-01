AZ doma naposledy vyhrál na konci loňského roku proti Porubě. Poté nestačil na České Budějovice, Přerov, Litoměřice a naposledy ani na chomutovské Piráty.

„Každý zápas v této skupině je pro nás jako play off. Pro hráče je to poučné a naučné,“ uvedl po zápase havířovský kouč Jiří Režnar. „Ale udělali jsme hrubky a soupeř je potrestal. Doma je třeba vyhrávat,“ uznal.

Piráti byli od začátku aktivnější a vypracovali si několik nebezpečných šancí, které hasil Matoušek. Na začátku druhé třetiny už ale nestačil na povedenou akci hostí, po které otevřel skóre Pitule. V polovině zápasu však domácí hráli přesilovku a Kachyňa vyrovnal na 1:1.

Další velkou šanci měl Seman, který jel po faulu na Bambulu trestné střílení, tváří v tvář Pavlátovi ale neuspěl a o necelé dvě minuty později poslal hosty znovu do vedení Stloukal.

AZ mohl ve třetí části několikrát vyrovnat, to se mu ale nepovedlo a pár vteřin před koncem trefou do prázdné brány definitivně rozhodl Lang. „Mají zkušený tým. My zase mladý, který se pořád učí. Bylo to od nás takové rozházené, zato soupeř v klíčových momentech podržel puk,“ řekl Režnar.

Havířovské několikrát zradila koncovka. „Bohužel, moc gólů teď nedáváme. Náš mladý tým ale tyto těžké zápasy posunou,“ věří kouč AZetu.

AZ Havířov – Piráti Chomutov 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 31. Kachyňa (Doktor) – 25. Pitule (Hlava, Stloukal), 33. Stloukal (Hlava, J. Svoboda), 60. Lang (Pitule). Rozhodčí: Skopal, Obadal – Lukš, Kleprlík. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 1062.

Havířov: Matoušek – Kachyňa, Mrowiec, Dajčar, Chroboček, Malina, Nepokoj, L. Rutar – Kotala, F. Seman, O. Procházka – L. Bednář, Baláž, Bambula – Doktor, Danielčák, Dvořák – Fridrich, Cihlář, Pawliczek. Trenér: Režnar.