/FOTOGALERIE/ Hokejisté Havířova vstoupili ve středu do finále play-off II. ligy s Chomutovem domácí výhrou 2:1 v prodloužení gólem útočníka Davida Klimši. Série pokračuje ve čtvrtek od 17.30 hodin na ledě AZetu.

AZ Havířov - Piráti Chomutov 2:1 SN (1. finále play-off II. ligy - 17. 4. 2024) | Foto: AZ Havířov

Bitva v Havířově přinesla rozuzlení v čase 69:01, kdy domácí tribuny rozjásal v přesilovce Klimša gólovou tečí Frankovy střely od modré, čímž potrestal předešlý faul na vlastní osobu. „Jsme rádi, že jsme inkasovali jen jednu branku a vyhráli v prodloužení. Věděli jsme, že Chomutov má dobré přesilovky, což potvrdil tím, že jedinou, kterou měl, využil. Jinak měla hra spád i plynulost a my jsme byli šťastnější,“ řekl trenér Havířova Jiří Raszka.

„Podobný vývoj utkání jsme očekávali. V první třetině přišel trochu tlak domácích, ve kterém nás podržel gólman. My jsme si pár šancí taky vytvořili, kdybychom je proměnili, možná by zápas vypadal jinak. Ve druhé třetině jsme se zlepšili a měli tlak pro změnu my. Po vyrovnané třetí třetině přišel v prodloužení zbytečný faul. Pak jsme udělali i chybu ve čtyřech a dostali smolný gól,“ vykládal asistent chomutovského trenéra Petr Martínek.

1. finále play-off II. ligy (středa 17. 4. 2024):

AZ Havířov – Chomutov 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 28. Franek (Bednář, Vosátko), 70. Klimša (Franek, Valenta) – 36. T. Svoboda (Eret, Hübl). Rozhodčí: Vaněk, Šudoma – Mikšík, Kučera. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:1. Diváci: 2774. Stav série: 1:0.

AZ Havířov: Sachr – Michálek, Kunc, Ševčík, Valenta, Vosátko, Ficek, Ščurek – Klimša, Křivohlávek, Karafiát – Franek, Haas, Bednář – Antoníček, Ćmiel, Mrva – Pavlík, Spratek, Apolenář – Tvrdý. Trenér: Jiří Raszka.

Piráti Chomutov: Altrichter – Kadeřávek, Březák, Ulrych, Eliáš, Havel, Záruba, Váchal, Seemann – T. Svoboda, Hübl, Zajíček – J. Svoboda, Eret, M. Tůma – Veselý, Putz, Jouza – Mála, T. Koblížek, Chrpa. Trenér: Martin Pešout.