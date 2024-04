Paráda, jsou zpět! Hokejisté Havířova vyhráli pondělní 4. finále play-off II. ligy v Chomutově 3:2 pozdním gólem v oslabení a srovnali sérii na 2:2 na zápasy. Souboj se nyní stěhuje do Slezska, kde se pokračuje na ledě AZetu ve čtvrtek 25. dubna od 17.30 hodin.

Chomutov - AZ Havířov 2:3 (4. finále play-off II. ligy - 22. 4. 2024). | Foto: Piráti Chomutov

Havířov v duelu dvakrát vedl po přesilovkových brankách Karafiáta a Bednáře, Chomutov dokázal pokaždé srovnat Tůmou. Rozhodnutí přinesla až poslední pětiminutovka. V ní byl vyloučen hostující Vosátko, ale Havířov zvládl oslabení skvěle. Neinkasoval a navíc v čase 55:40 sám udeřil, když se po pohotové dorážce radoval Matouš Ćmiel. Následně musel střídat domácí gólman Běhula, jenž se při nezdařeném zákroku zranil.

Havířov ve finále ztrácí, v Chomutově nezachytil úvod. Čeho kouč AZetu litoval?

„Všechna ta utkání mají podobný ráz, hraje se nahoru dolů. Chomutov nechce moc držet kotouč a je to hodně o tom, abychom se dokázali dostat z jejich tlaku, což se nám tentokrát povedlo. My už si ráno před zápasem něco řekli a jsem rád, že to kluci vzali za své, protože si myslím, že právě to udalo ráz zápasu,“ řekl trenér Havířova Jiří Raszka.

„Tentokrát jsme odehráli přesilovky špatně. Bylo to od nás hodně složitě a neměli jsme z toho moc šancí. Třetí třetina pak byla z naší strany celkem slušná, vyrovnali jsme na 2:2, jenže pak jsme si nechali dát takový zbytečný gól. Jestli tam byl faul na našeho gólmana nebo ne, těžko říct. Je to škoda. Ale jdeme dál s hlavou nahoře,“ prohlásil chomutovský asistent Petr Martínek.

4. finále play-off II. ligy (pondělí 22. 4. 2024):

Chomutov – Havířov 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 44. M. Tůma (Hübl, Záruba), 46. M. Tůma (Hübl, Ulrych) – 29. Karafiát (Klimša, Franek), 45. Bednář (Mrva), 56. Ćmiel (Antoníček). Rozhodčí: Horák, Veselý - Janíček, Brož. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 3581. Stav série: 2:2.

Piráti Chomutov: Běhula (56. M. Petrásek) – Březák, Kadeřávek, Ulrych, Eliáš, Záruba, Havel, Seemann, Váchal – Zajíček, Hübl, T. Svoboda – M. Tůma, Eret, J. Svoboda – Jouza, Putz, Stehlík – Chrpa, T. Koblížek, Mála. Trenér: Milan Pešout.

AZ Havířov: Šimonů – Michálek, Valenta, Ševčík, Ščurek, Vosátko, Ficek, Havlík – Franek, Křivohlávek, Klimša – Kratochvil, Karafiát, Bednář – Apolenář, Ćmiel, Mrva – Antoníček, Haas, Tvrdý – Pavlík. Trenér: Jiří Raszka.