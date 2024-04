/FOTOGALERIE/ Nevzdávají se! Hokejisté Havířova dokázali zvítězit v sobotním 6. finále play-off II. ligy v Chomutově 5:3, sérii srovnali na 3:3 na zápasy a o postupujícím do Chance ligy se tak rozhodne až v sedmém souboji na ledě AZetu, který má začátek v pondělí v 17.30 hodin.

Hokejisté Havířova vyhráli 6. finále play-off II. ligy v Chomutově a o postupujícím do Chance ligy se rozhodne v pondělní sedmé bitvě na ledě AZetu. | Foto: Deník/Václav Veverka

Havířov vedl už po třech minutách po brance Křivohlávka a do konce druhé třetiny si vypracoval třígólový náskok. Chomutov v závěru během 60 vteřin využil dvě přesilovky a docvakl se. Slezané už si však výhru vzít nenechali, v čase 57:37 ji pečetil v početní výhodě Ševčík.

„Nepřijeli jsme s hlavou dole nebo s tím, že by pro nás bylo vítězství nedosažitelné. Bylo to těžké a vyrovnané, podařilo se nám odskočit do vedení. Velice důležité bylo, že jsme po trefě Chomutova hned vstřelili další branku,“ narážel trenér Havířova Jiří Raszka na 32. minutu, kdy Spratek za 71 vteřin odpověděl na trefu Tadeáše Svobody a zvýšil na 3:1.

„Ve třetí třetině jsme ubránili skvěle patnáct minut a takticky je zvládli. Bohužel pak jsme kvůli vyloučením inkasovali branky, z čehož jsme měli trošičku nervy, ale kluci si s tlakem domácích u branky poradili. Všechno jsme se snažili cpát do branky a bylo to parádní vítězství. Doma se to rozhodne v zápase číslo sedm,“ dodal kouč AZetu Jiří Raszka.

„Utkání ovlivnil inkasovaný gól ve třetí minutě. Potom jsme přestali hrát a začali vymýšlet zbytečné věci, které nechceme dělat. Na konci se nám trošku podařilo snížit, ale pak jsme dostali zase zbytečný gól. Zkoušeli jsme ještě power-play, ale bohužel. Nicméně jdeme dál, je to 3:3. Teď jedeme k nim a uděláme maximum pro to, abychom to vyhráli,“ prohlásil chomutovský asistent Petr Martínek.

6. finále play-off II. ligy (sobota 27. 4. 2024):

Chomutov – Havířov 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 30. T. Svoboda (T. Koblížek), 55. Březák (Hübl, Kadeřávek), 56. T. Svoboda (Kadeřávek, M. Tůma) – 3. Křivohlávek (Klimša, Michálek), 30. Michálek (Valenta), 32. Spratek (Antoníček), 39. Bednář (Tvrdý, Valenta), 58. Ševčík (Michálek, Franek). Rozhodčí: Horák, Sýkora – Zídek, Hradil. Vyloučení: 7:9. Využití: 2:1. Diváci: 4642. Stav série: 3:3.

Piráti Chomutov: Altrichter (od 32. Petrásek) – Kadeřávek, Březák, Eliáš, Ulrych, Havel, Záruba, Váchal, Seemann – Eret, Hübl, M. Tůma – J. Svoboda, T. Svoboda, Zajíček – Veselý, Putz, Jouza – Mála, T. Koblížek, Chrpa. Trenér: Milan Pešout.

AZ Havířov: Šimonů – Valenta, Michálek, Havlík, Ščurek, Ševčík, Ficek, Vosátko – Klimša, Křivohlávek, Franek – Bednář, Karafiát, Kratochvil – Mrva, Ćmiel, Apolenář – Tvrdý, Haas, Antoníček – Spratek. Trenér: Jiří Raszka.