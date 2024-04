/FOTOGALERIE/ Hokejisté Havířova prohráli ve čtvrtečním 5. finále play-off II. ligy s Chomutovem po velkém dramatu 2:3 po samostatných nájezdech a stejným poměrem ztrácejí v celé sérii. V sobotní šesté bitvě na ledě Pirátů, která má úvodní buly v 17.30 hodin, tak budou Slezané odvracet mečbol soupeře.

Havířov - Chomutov 2:3 SN (5. finále play-off II. ligy - 25. 4. 2024). | Foto: AZ Havířov

Havířov nabral do poloviny utkání dvoubrankové manko, které dokázal zásluhou Bednáře a Michálka smazat. V prodloužení byli domácí lepší, gól však nevstřelili a tak musely rozhodnout samostatné nájezdy. V nich si domácí vylámali zuby na střídajícím brankáři Severočechů Petráskovi, neproměnili ani jeden z pěti a padli. Vítěznou penaltu hostí obstaral Jan Svoboda.

„Kluci vyrovnáním dvougólového manka ukázali, že celé play-off a celou finálovou sérii pracují skvěle. S kolegy jsme rádi, že trénujeme takový tým, protože všichni pořád věřili, že se výsledkem dá něco udělat,“ řekl na úvod hodnocení trenér Havířova Jiří Raszka.

„Povedlo se a od stavu 2:2 to do konce třetí třetiny bylo z obou stran dozadu opatrnější. Myslím, že v prodloužení byli hosté hodně nervózní a báli se o výsledek. My jsme bohužel šance neproměnili a šlo se do nájezdů, které jsme na rozdíl od sedmého semifinále s Táborem prohráli,“ litoval kouč AZetu.

„Zase to bylo vyrovnané utkání stejně jako předchozí čtyři zápasy. Za stavu 2:0 jsme neproměnili šanci a inkasovali, což domácí posadilo trochu na koně. Po vyrovnání bych řekl, že domácí byli i lepší, ale vzadu jsme to zvládli a soustředili se na prodloužení, do kterého jsme pár věcí upravili. Zápas jsme uhráli v nájezdech, které se povedly Petráskovi,“ prohlásil chomutovský asistent Petr Martínek.

5. finále play-off II. ligy (čtvrtek 25. 4. 2024):

Havířov – Chomutov 2:3 po sam. náj. (0:0, 1:2, 1:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 30. Bednář (Kratochvil, Karafiát), 49. Michálek (Haas, Klimša) – 24. Mála (Hübl, Kadeřávek), 28. Eret (M. Tůma), rozh. náj. J. Svoboda. Rozhodčí: Kubičík, Obadal – Vašíček, Peluha. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. Diváci: 3072. Stav série: 2:3.

AZ Havířov: Šimonů – Valenta, Michálek, Ščurek, Ševčík, Ficek, Vosátko, Havlík – Klimša, Křivohlávek, Franek – Bednář, Karafiát, Kratochvil – Mrva, Ćmiel, Apolenář – Tvrdý, Haas, Antoníček – Pavlík. Trenér: Jiří Raszka.

Piráti Chomutov: Altrichter (nájezdy Petrásek) – Kadeřávek, Březák, Eliáš, Ulrych, Havel, Záruba, Váchal – M. Tůma, Hübl, Eret – T. Svoboda, J. Svoboda, Stehlík – Veselý, Putz, Jouza – Mála, T. Koblížek, Chrpa – Zajíček. Trenér: Martin Pešout.