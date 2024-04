Havířov do Chance ligy nepostoupil, sedmou bitvu ve Slezsku urval Chomutov

/FOTOGALERIE/ Nedotáhli to! Hokejisté Havířova prohráli pondělní 7. finále play-off II. ligy s Chomutove 2:3, sérii ztratili poměrem 3:4 na zápasy a do Chance ligy nepostoupili. To se podařilo hostujícím Pirátům.

Finále II. hokejové ligy, AZ Havířov - Piráti Chomutov, 29. dubna 2024, Havířov. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň