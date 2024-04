/FOTOGALERIE/ Hokejisté Havířova znají soupeře pro semifinále play-off II. ligy. Svěřenci trenéra Jiřího Raszky si to rozdají s Táborem, který doma v rozhodujícím nedělním pátém utkání udolal Příbram 1:0. Sérii zahájí AZ na domácím ledě ve středu 3. dubna od 17.30 hodin. Druhou dvojici tvoří Chomutov a Vyškov.

Brankář AZ Havířov Daniel Šimonů. | Foto: AZ Havířov

Havířov přešel ve čtvrtfinále 3:0 na zápasy přes Nový Jičín. Velkou oporou byl gólman Daniel Šimonů, který šel do branky od třetí třetiny prvního utkání za stavu 5:5 a od té chvíle během 140 minut inkasoval jediný gól z hole bývalého hráče NHL Rostislava Olesze.

„Nebylo to jednoduché střídání. Stojíte tam zmrzlý, najednou zjistíte, že tam máte jít… Navíc to bylo za nerozhodného stavu. Většinou prohráváte 0:4 a říkáte si, že horší už to být nemůže. O to to bylo těžší,“ řekl pro klubovou televizi brankář AZetu Daniel Šimonů.

„Když inkasujete hned z první střely gól, dostáváte se do toho blbě. Na to jsem se koncentroval. Říkal jsem si: hlavně ji chytni a uklidni se, protože nějaké branky dáme. A povedlo se. Nakonec jsme vyhráli 8:5 a tu sérii nasměrovali na naši stranu,“ vykládal Daniel Šimonů.

Zajímavosti bylo, že právě v Novém Jičíně ještě na začátku sezony chytal. „Bral jsem to jako výhodu, vždyť drtivou většinu hráčů tam znám. Vím, kdo a kam umí vystřelit. Snažil jsem se být co nejlépe připravený,“ dodal čtyřiadvacetiletý gólman AZ Havířov Daniel Šimonů.